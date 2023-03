Cospito sempre più grave, sottopeso ma lucido: “proseguirà sciopero della fame”

StrettoWeb

“Ha perso ulteriormente peso, da questo punto di vista la situazione si sta facendo grave. E’ lucido e assolutamente determinato ad andare avanti con lo sciopero della fame rifiutando il potassio ma l’ho informato dei rischi che corre. I parametri sono ancora nella norma ma è necessario un monitoraggio costante“. E’ quanto riferisce al difensore il medico, consulente di parte, che ha visitato questa mattina Alfredo Cospito.

L’anarchico è in sciopero della fame da oltre 4 mesi, e attualmente si trova ricoverato nel reparto protetto dell’ospedale San Paolo di Milano. ”Non so quali saranno le decisioni e come proseguirà anche in merito a un’eventuale ipotesi di nutrizione forzata” ha aggiunto il medico che ha aggiornato il difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini.