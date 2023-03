Alfredo Cospito ricoverato in ospedale: “sono giorni decisivi”

StrettoWeb

Alfredo Cospito, l’anarchico che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti lo sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis, è stato ricoverato in ospedale. La scelta è stata fatta su indicazione dei medici del centro clinico del carcere di Opera. Cospito torna così nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano.

Il nuovo trasferimento, ha appreso l’ANSA da fonti Dap, si è reso necessario in quanto l’esponente della Fai (Federazione Anarchica Italiana), dopo il rigetto da parte della Cassazione della richiesta di revoca del 41 bis, ha nuovamente sospeso l’assunzione di integratori. E’ la seconda volta che l’anarchico viene portato dal penitenziario milanese alla struttura ospedaliera.

Lo sciopero della fame, per Cospito, è cominciato nell’ottobre del 2022. In base a quanto apprende l’AGI dopo la visita del suo legale Flavio Rossi Albertini, il medico di fiducia Andrea Crosignani già sabato scorso lo ha trovato “molto stanco“. Si è detto inoltre convinto che “la situazione sta deteriorando rapidamente“. “Bisogna vedere come evolveranno i valori del potassio – ha fatto sapere il legale –. I prossimi giorni saranno importanti“. Ora, si è reso necessario l’improvviso ricovero.