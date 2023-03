Alfredo Cospito chiede i domiciliari, si punta sulla valutazione psichica

StrettoWeb

L’anarchico Alfredo Cospito, attraverso il suo avvocato, ha depositato ieri al tribunale di sorveglianza di Milano una richiesta di differimento pena, per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare. La richiesta è ora al vaglio dei giudici che dovranno fissare udienza.

Dopo che l’avvocato Flavio Rossi Albertini ha depositato l’istanza, i giudici (presidente Giovanna Di Rosa affiancata da Ornella Anedda e due esperti) dovranno ora stabilire la data dell’udienza per discutere la richiesta, che potrebbe essere indicato nel 24 marzo. La difesa dell’ideologo della Fai nell’istanza fa riferimento ai motivi di salute (è in sciopero della fame dal 20 ottobre) che devono portare i giudici, secondo il legale, a differire l’esecuzione della pena e a mandare il 55enne ai domiciliari a casa della sorella. Revocando così anche il 41bis, contro cui Cospito sta lottando con il digiuno.

La Sorveglianza milanese dovrà vagliare una questione delicata, su cui più volte si è anche espressa con interpretazioni la giurisprudenza, negando spesso il differimento pena in questi casi nei quali lo stato critico di salute viene ‘autoindotto’ dallo stesso detenuto. Saranno necessari probabilmente anche esami sulla condizione psichica dell’anarchico. Se fosse rilevata, in ipotesi, una patologia mentale si potrebbe superare la questione della ‘autoinduzione’ e dare l’ok al differimento pena. Tra l’altro, per il 24 marzo, da quanto si è saputo, è fissata anche un’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, dove era detenuto Cospito fino a fine gennaio scorso.

Ieri intanto il 55enne è stato trasferito dal carcere di Opera nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano. I valori di potassio risultavano troppo alti e dunque è stato necessario un ricovero cautelativo per monitorare la situazione che resta stabile ma delicata. I valori nella serata di ieri, da quanto riferito, sono tornati in linea con la sua condizione. Negli ultimi giorni Cospito sta assumendo, per propria volontà, solo acqua, sale e zucchero. Ha smesso di prendere gli integratori.