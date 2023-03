In Calabria arriva la fiera sull’erotismo e del porno | DATE e INFO

StrettoWeb

Dalla California di gennaio alla Calabria d’aprile, il passo è breve ma sinuoso. Mancano infatti poco più di 30 giorni per il debutto a Cosenza di “TorinoErotica”: tre giorni di kermesse, rigorosamente riservata agli adulti, dedicata all’Eros e all’inclusivo e colorato mondo dell’intrattenimento per adulti.

Come avviene nelle altre fiere internazionali del settore, la manifestazione è in programma nel fine settimana da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile: un ammaliante weekend in cui il Palacosentia trasforma la cittadina calabra in una delle grandi capitali dell’erotismo e dell’intrattenimento mondiale a luce rossa.

Infatti l’edizione 2023 della storica fiera di settore “TorinoErotica” è progettata per stimolare la primavera di Cosenza, con le protagoniste e i protagonisti del mondo “adult” e le attrici dei set cinematografici a tripla X. La locandina dell’evento illustra un elenco delle Pornostar più note al pubblico italiano e già all’onor delle cronache, che sono attese tra qualche settimana a Cosenza.

Due sono i nomi di fama internazionale, che svettano nel settore: il noto regista e produttore italiano di cinema internazionali per adulti, il celebre Rocco Siffredi, che è l’ospite d’onore dell’edizione 2023, nonché la Star napoletana più amata dal pubblico d’Oltreoceano: Valentina Nappi. Ma sono tante le Stelle splendenti dell’intrattenimento erotico italiano, che sono pronte a brillare durante il fine settimana di aprile in Calabria: dagli interpreti di lungometraggi, passando per le nuove leve del settore, che oggi sono “content creators” sulla famosa piattaforma digitale per adulti Onlyfans, fino ad arrivare alle protagoniste di spettacoli e set cinematografici di tutt’Europa, tra cui: Jasmin Carrera, Kristel Bulgari, Jessica Moy, Catrin Love, l’American Trio, Penelope, Carola Dantes, Lara Desantis, Janelle Wilde, Sally Blu, Francesca Dicaprio e Giada Suicide, solo per citare alcune delle artiste presenti.

La leggenda mondiale del Porno, Rocco Siffredi, in vista dei tre giorni di eros a primavera in Calabria, ha diffuso nelle scorse settimane un videoclip su TikTok in cui prende appuntamento con i propri fan e gli estimatori di tutt’Italia: dal 14 al 16 aprile, per il conturbante weekend di “TorinoErotica” a Cosenza.