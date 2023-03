Billari a Reggio Calabria: “lavoro, ambiente e sanità priorità irrinunciabili”

StrettoWeb

“Vivo con grande orgoglio ed emozione il mio rientro in Consiglio Regionale della Calabria consapevole della necessità impellente che ha il territorio in cui vivo ma ovviamente l’intera regione Calabria di intervenire su questioni ataviche che sono priorità irrinunciabili”, queste le dichiarazioni di Antonio Billari a margine dei lavori del Consiglio Regionale della Calabria svoltosi ieri.

“Lavoro, ambiente e sanità sono tre questioni che mi vedranno in prima linea nella sfida per avere una Calabria migliore ed al passo con le altre regioni” afferma Billari.

“In Consiglio Regionale farò parte di un opposizione costruttiva e pragmatica volta a stimolare interventi e misure che diano risposte concrete. In questi mesi ho girato l’intera area Metropolitana di Reggio Calabria ed ho ravvisato la necessità di immaginare misure tangibili a sostegno dei comuni che compongono l’ex provincia di Reggio Calabria che solo attraverso le deleghe funzionali alla città Metropolitana consentiranno al nostro territorio di avere risorse e funzioni ora mai vitali. Proseguirà il mio impegno al servizio della collettività – conclude Antonio Billari – consapevole che su determinate questioni serve il supporto di tutti, io ci metterò la passione di sempre”.