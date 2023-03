Nasce “Fatto in Calabria”: l’associazione che promuove la ‘calabresità’

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“L’unione fa la forza” è un motto antico che tutti conoscono ma quando ad unirsi sono quelle che vengono considerate eccellenze allora è lecito attendersi grandi e straordinari obiettivi, raggiunti. Con questo spirito nasce nella nostra regione “Fatto in Calabria”, associazione ideata e progettata dalla dott.ssa Katia Oliva, esperta di marketing e comunicazione, che nei prossimi giorni si presenterà mediante un evento pubblico con il doppio imperativo della condivisione e del coinvolgimento.

Le idee sono chiare e soprattutto pensate con un buon grado di fattibilità perché se sognare è lecito e contribuisce a star bene, di sogni non si può vivere per sempre. E allora spazio alla “Calabresità” più bella, produttiva e orgogliosa con “Fatto in Calabria”, associazione senza scopo di lucro, libera, apolitica e aconfessionale che si occuperà di promozione del territorio in collaborazione con altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali perché per prima cosa sarà necessario abbattere i confini mentali di approcci già visti e poco efficaci.

“Fatto in Calabria – spiega la presidente Oliva – vuole tracciare un nuovo solco nel panorama dell’associazionismo calabrese, un solco caratterizzato dall’esclusività delle nostre eccellenze e dall’inclusività che guarda con interesse a potenziali investitori extraregionali o di altri Paesi”.

“Vogliamo mettere al centro della nostra azione le imprese e i professionisti – continua Oliva -, non una sostituzione delle associazioni di categoria ma piuttosto un aggregatore che supporta, sostiene e stimola il confronto, favorisce le relazioni aziendali e sostanzialmente crea una rete di eccellenze”.

Fanno parte dell’associazione Vincenzo D’Agostino, Alessandro Raffo, Francesco Intrieri, Natalino Aloise e Ferdinando Isabella rispettivamente con il ruolo di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile amministrativo e Responsabile della Comunicazione. L’aggregazione di imprenditori, professionisti e di tutti coloro che hanno come valore il “fare” dovrà distinguersi come capace e meritevole di rappresentare la Calabria non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

L’associazione, al fine di rimarcare lo spirito di coinvolgimento e di aggregazione, oltre ad aver attivato il sito web www.fattoincalabria.eu e la pagina Facebook ( associazionefattoincalabria ), si è dotata di un proprio hashtag distintivo che è anche assunto come slogan, ovvero “#chenepensi”.

“La nostra visione cerca di essere il più lungimirante possibile, per tale motivo unisce l’esperienza e i progetti abbracciando il valore aggiunto di ognuno dei soci, valorizzandolo e amplificandolo nello scopo sinergico di Fatto in Calabria“, conclude la presidente Katia Oliva.