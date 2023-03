Aspromonte, “un altro pastore che scompare”: morto Vincenzo Romeo ‘lu Croccu’

StrettoWeb

Un altro pastore che scompare. E’ quanto si apprende dalla pagina Facebook “L’Altro Aspromonte – di Alfonso Picone Chiodo“.

“Ci ha lasciato un altro pezzo d’Aspromonte, Vincenzo Romeo lu Croccu, a 85 anni – si legge nel post -. Era di Santa Trada in agro di Roccaforte del Greco. Aveva lasciato il suo gregge da non molti anni. Siamo grati a lui e alla sua famiglia per averci concesso di raccogliere la sua testimonianza https://www.youtube.com/watch?v=MCPO35FxFVo in quella che forse fu l’ultima volta che vide le sue montagne. Un documento importante e ora toccante”.

“Indimenticabile, inoltre, quando nel 2016 mi concesse di partecipare a una delle ultime transumanze“, scrive Picone Chiodo, allegando al post le foto belle e suggestive che ritraggono Vincenzo Romeo. Le immagini sono visibili nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.