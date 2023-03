Dal PD alla pornostar, il VIDEO di Castorina con Sara Diamante: “ci diamo da fare”

StrettoWeb

Esponente del PD di Reggio Calabria, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale nella consiliatura del famoso “Primo tempo” di Giuseppe Falcomatà (2014-2020), con numerosi incarichi dirigenziali nell’Amministrazione, attualmente indagato e rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica per lo scandalo di brogli elettorali in cui sembrano aver votato anche i morti, Antonino Castorina allarga i propri orizzonti.

Pur senza tralasciare l’attività politica che lo vede tutt’ora presente nel PD (che non ha mai adottato un provvedimento disciplinare), per il quale ha fatto apertamente campagna elettorale per Bonaccini e sui social pubblica costantemente comunicati sui più scottanti argomenti di attualità, Antonino Castorina si sta dedicando alla professione di avvocato.

Avvocatura… hot

Di recente, il legale reggino si era occupato della difesa di Lady Muffin e Tommy la Canaglia, due pornostar italiane ai quali erano stati oscurati i profili social. Una tematica, quella delle difesa delle stelle dell’hard che deve stare molto a cuore al fedelissimo del sindaco sospeso in quanto, di recente, si è occupato della difesa di Sara Diamante.

Chi è Sara Diamante?

Sara Diamante è una giovane ragazza di 21 anni nata in un piccolo paese in provincia di Pavia. Content creator sulla piattaforma Onlyfans, Sara da un anno a questa parte è entrata nel mondo del porno.

La sua storia è recentemente venuta alla ribalta a causa di alcuni atti persecutori subiti: delle scritte oscene sulle panchine del suo paese, l’automobile rigata, un preservativo legato al cancello del condominio in cui abita. Episodi per i quali ha presentato altrettante denunce in Procura.

Recentemente le è stato anche hackerato il canale in cui pubblica i video cambiandole il titolo di un filmato con la scritta “Viva il Duce“. Anche in questo caso la ragazza si è rivolta all’avvocato Castorina. Di recente, nelle storie Instagram dell’attrice hard un video che ritrae i due a lavoro su “tanti progetti e tante idee“.

