Allerta Meteo, forte maltempo oggi e domani in Calabria e Sicilia: le zone più colpite

Il clima mite e primaverile dei giorni scorsi è già un lontano ricordo in Calabria e Sicilia, dove da ieri sera soffia un forte vento di maestrale che ha determinato un primo calo delle temperature, seppur non estremo, con un peggioramento generalizzato delle condizioni meteo. Il cielo è uggioso, coperto e ha già iniziato a piovere nella fascia tirrenica della Calabria.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà su tutta la fascia tirrenica della Calabria, estendendosi alla Sicilia tirrenica da questa sera e coinvolgendo quindi anche lo Stretto di Messina. E’ alto il rischio di nubifragi che potranno provocare frane e allagamenti, soprattutto nella fascia tirrenica delle province di Messina e Reggio Calabria. In Aspromonte attesi oltre 100mm di pioggia, senza neve neanche ad alta quota (pioverà persino a Montalto) per il caldo persistente, anche se il maltempo contribuirà a far diminuire le temperature a valle tanto che domani a Messina e Reggio Calabria la massima non supererà i +15/+16°C.

