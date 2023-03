Incredibile nel messinese: acido invece di acqua santa, bambina in ospedale

StrettoWeb

Incredibile quanto successo a Villafranca Tirrena in provincia di Messina. Durante un battesimo, una bimba è stata sfiorata da acido invece che dall’acqua santa. Ma come è potuto succedere? Sembrerebbe che prima del rito, un collaboratore del parroco abbia trovato una bottiglia con all’interno tracce del solvente e l’avrebbe riempita con acqua in maniera involontaria.

La piccola è stata trasportata in ospedale ma, per fortuna, non ha riportato gravi ferite. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri