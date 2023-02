Allerta Meteo Sicilia, nuova ondata di piogge e temporali in arrivo. Neve sui rilievi

StrettoWeb

Fine Febbraio particolarmente movimentata in Sicilia: dopo i veloci ma intensi temporali di domenica sera, con violente grandinate nell’agrigentino, lunedì è tornato a splendere il sole e ha fatto anche decisamente caldo nei settori orientali e sud/orientali dell’isola. Le temperature, infatti, hanno raggiunto +21°C a Siracusa e Augusta, +20°C a Noto, Acitrezza e Lentini, +19°C a Catania, Ispica e Francofonte. Il caldo anomalo continuerà ancora nella mattinata di Mercoledì 28, ultimo giorno del mese di Febbraio, ma poi la situazione cambierà nel corso della giornata.

Un nuovo fronte temporalesco raggiungerà l’isola da ovest, abbattendosi dapprima su trapanese e palermitano nel corso del pomeriggio, estendendosi poi in serata al resto dell’isola. Ma intanto nel pomeriggio si verificheranno forti fenomeni prefrontali anche nella zona jonica tra Messina e Catania, con nubifragi per temporali auro-rigeneranti tra l’Etna, i Peloritani e i Nebrodi. I fenomeni saranno localmente intensi. L’avanzata del fronte principale verso levante porterà nel corso della sera-notte forti piogge e temporali su tutta l’isola, con intense nevicate nelle zone interne e sui rilievi, oltre i 1.000 metri nel palermitano e oltre i 1.300 metri nel resto dell’isola.

Il maltempo proseguirà poi a fasi alterne anche nel prosieguo della settimana, nei primi giorni di marzo. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.