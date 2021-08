Acr Messina, l’inizio è una beffa clamorosa al termine di una partita pazzesca: la Paganese la riagguanta nel recupero, finisce 4-4!

28 Agosto 2021 19:24

La diretta di Paganese-Acr Messina, match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021/22. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

L’esordio sembrava da sogno, perfetto, forse inimmaginabile. E infatti non è vero. Il debutto dei giovanotti dell’Acr Messina, al ritorno nei Prof dopo qualche anno, si trasforma in una clamorosa beffa: al Marcello Torre di Pagani la partita è pazzesca e infinita e termina 4-4 dopo cinque minuti di recupero e un finale da cuori forti. Le emozioni, praticamente, iniziano subito: Russo si accentra, riceve, aggancia, salta l’avversario e mette dentro. Un gioiello. Ma la Paganese trova quasi subito il pari con il solito, eterno, Castaldo, prima di far consumare un autentico harakiri calcistico. La mano di Fofana vale il rigore dei padroni di casa, ma Diop sbaglia e si fa neutralizzare da Lewandowsky. Non sbaglia, invece, Balde, che il suo, di rigore, lo realizza e manda di nuovo avanti i peloritani a fine primo tempo. La ripresa è un risveglio scioccante per i campani: uno-due micidiale Morelli-Simonetti e l’Acr va addirittura sull’1-4, prima che Murolo faccia 2-4. Sembrerebbe l’ultima rete, perlomeno così è fino all’88′. Poi il neoacquisto Piovaccari la mette dentro di testa sugli sviluppi di una punizione e dà un senso al recupero, in cui ancora Castaldo confeziona il definitivo pari, mettendo a nudo le ingenuità di un Messina bello, volenteroso, pimpante e vivace, ma troppo inesperto e incapace di gestire i minuti finali.

Paganese-Acr Messina DIRETTA / LIVE

95′ – Acr Messina beffato in pieno recupero! Ancora Castaldo la mette dentro con una sassata dall’interno dell’area per il 4-4 finale. La partita finisce così.

90′ – 5 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

88′ – E’ 3-4, non è ancora finita! La mette subito dentro Piovaccari, che insacca di testa sugli sviluppi di una punizione- La Paganese accorcia ancora.

77′ – Sono saltati gli schemi per la Paganese, che le sta provando tutte. L’Acr Messina si difende bene e non rischia più di tanto.

65′ – Paganese-Acr Messina non finisce mai e non finisce mai di regalare emozioni: al poker giallorosso è seguito subito il 2-4 segnato in mischia da Murolo. La Paganese ha ancora il tempo per riaprirla, ma l’Acr proverà a difendere il vantaggio. Che partita al Marcello Torre!

63′ – Un Messina tritatutto, Paganese asfaltata: arriva il poker di Simonetti dopo l’ora di gioco. L’esterno giallorosso segna un rigore in movimento dopo assist di Balde: è 1-4.

61′ – Damian ci riprova con una super punizione, ma Baiocco la toglie dalle ragnatele e gli nega il secondo gol di fila dopo la magia di Castellammare.

58′ – La Paganese chiama i rinforzi per provare a recuperare: esce Diop ed entra l’ultimo colpaccio di mercato, Piovaccari.

50′ – L’Acr Messina fa 1-3: i giallorossi la mettono in ghiaccio al 50′ con Morelli, bravo ad insaccare a porta vuota di testa dopo gli errori in uscita del portieri. Che esordio per i peloritani!

46′ – La Paganese subito vicina al pari con Diop, che di testa sfiora il pari: l’assistente, però, segnala fuorigioco di Schiavino.

46′ – Si riparte: inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ – FINE PRIMO TEMPO – Scena surreale: l’arbitro fischia la fine del primo tempo senza recupero, ma il quarto ufficiale era pronto ad alzare la lavagna luminosa. I due provano a chiarirsi, tra le proteste dei padroni di casa. Alla fine, si chiude davvero la prima parte: tutti negli spogliatoi al termine di un pazzo primo tempo, con lo splendido vantaggio Acr, il pari di Castaldo, il rigore sbagliato da Diop e quello realizzato da Balde. 1-2 il parziale.

42′ – Acr Messina di nuovo in vantaggio! Se Diop sbaglia, Balde no: realizzato il penalty, spiazzato Baiocco. Paganese di nuovo sotto.

40′ – Abbracci in area Paganese, l’arbitro concede un altro penalty, ma stavolta per l’Acr Messina: Balde si presenta sul dischetto.

37′ – La Paganese va di nuovo vicina al vantaggio: Castaldo e Diop si disturbano in area su cross dalla sinistra, ma servono involontariamente Perlingieri, che mette a lato.

30′ – Emozioni a non finire al Marcello Torre: alla terza uscita avventurosa (e sbagliata), Lewandowsky la combina grossa e mette in difficoltà la difesa, con Fofana che la tocca di braccio in area. L’arbitro assegna il rigore, ma lo stesso portiere giallorosso si fa perdonare e neutralizza il tiro di Diop.

25′ – La Paganese trova il pari, ma era nell’aria: “l’immortale” Castaldo (20 in più di Russo, autore del vantaggio Messina) lascia subito il segno e spiazza il portiere dal limite. Ristabilita la parità, partita bella e vivace.

23′ – Seconda uscita un po’ indecisa di Lewandowsky, che per poco non rischia la frittata. Diop ne stava approfittando, ma nulla di fatto. L’Acr Messina prova a gestire, la Paganese alza ancora il baricentro.

14′ – Comincia a farsi pericolosa la Paganese: gioco pericoloso di Diop in zona offensiva ed ammonizione. L’Acr prova a non buttare il pallone e a costruire da dietro, ma il pressing dell’avversario manda in difficoltà i difensori.

10′ – Il Messina va in vantaggio, già nell’aria dopo la doppia occasione di pochi minuti prima: lancio in profondità grandioso per Russo, che taglia si accentra, aggancia perfettamente e conclude a rete dopo aver saltato il difensore. Un gioiello. Cambia subito il risultato: 0-1!

7′ – Ci prova Simonetti dal limite, il piattone è morbido e Baiocco blocca facile. Buona e attenta partenza dell’Acr, ordinato e bravo a ripartire.

6′ – Acr Messina vicinissimo al vantaggio: brutta incomprensione tra Baiocco e Schiavino, che con un passaggio all’indietro ha rischiato l’autorete. Il pallone ha sfiorato il palo. Primo brivido del match.

1′ – Via, si parte. Comincia la partita, comincia il campionato dell’Acr Messina!

PRIMO TEMPO

Paganese-Acr Messina, il tabellino

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Murolo, Sbampato; Perlingeri (46′ Guadagni), Vitiello (46′ Tissone), Zanini (65′ Zito), Cretella (78′ Volpicelli), Manarelli; Diop (59′ Piovaccari), Castaldo. A disp.: Pellecchia, Caruso, Capasso, Carotenuto, Fois, Sussi, Schiavi. All. Di Napoli.

ACR MESSINA (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Celic (64′ Goncalves), Carillo (61′ Fantoni), Sarzi Puttini; Simonetti, Damian, Fofana (46′ Konate), Russo (72′ Matese); Balde, Adorante. A disp.: Fusco, Distefano, Busatto. All. Sullo.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa (Castro-Giuggioli).

MARCATORI: 11′ Russo (M), 26′, 95′ Castaldo (P), 43′ rig. Balde (M), 50′ Morelli (M), 63′ Simonetti (M), 66′ Murolo (P), 89′ Piovaccari (P)-

NOTE: Ammoniti Diop, Vitiello, Murolo, Piovaccari per la Paganese; Fofana, Balde, Adorante, Matese per il Messina. Al 31′ Lewandowsky (M) para un rigore a Diop (P).

Paganese-Acr Messina, le formazioni ufficiali

PAGANESE (3-5-2): Baiocco, Schiavino, Murolo, Sbampato, Perlingeri, Cretella, Vitiello, Zanini, Manarelli, Castaldo, Diop. A disp.: Pellecchia, Caruso, Capasso, Piovaccari, Carotenuto, Tissone, Volpicelli, Fois, Sussi, Schiavino, Guadagni, Zito All. Di Napoli

ACR MESSINA (4-4-2): Lewandowsky, Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini, Russo, Fofana, Damian, Simonetti, Adorante, Balde. A disp.: Fusco, Fantoni, Goncalves, Konate, Matese, Distefano, Busatto All. Sullo

Arbitro: Bordin (Bassano del Grappa), Castro (Livorno), Giuggioli (Grosseto)