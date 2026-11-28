Volodymyr Zelensky corregge il tiro in merito alle dichiarazioni rilasciate riguardanti l’attacco ucraino alle navi russe a Bengasi che sarebbe stato “coordinato con gli alleati”. Parole che hanno aperto un giallo sul coinvolgimento dell’Italia. “Ho parlato con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso delle questioni con cui stiamo lottando in questo momento, ed è importante che ci comprendiamo a vicenda. Ho confermato che l’operazione recente in Libia è stata condotta senza un coordinamento preventivo con i nostri partner europei. Ho anche sottolineato il nostro impegno per garantire che le rispettive autorità condividano tutte le informazioni necessarie e mantengano una comunicazione diretta, regolare ed efficace“.

Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto sulla vicenda dichiarando: “il governo non ha mai mentito né difronte al Parlamento né ai media sugli attacchi ucraini a Bengasi. Le scuse di Zelensky fanno definitivamente chiarezza. Le dichiarazioni scomposte e le accuse rivolte al governo e a me come ministro degli Esteri si ritorcono oggi contro chi le ha maldestramente pronunciate. E svelano la malafede e la strumentalità di chi cercava in questo modo di recuperare un consenso irrimediabilmente perduto .Sulla politica estera non dovrebbero esserci divisioni nei momenti più impegnativi per l’Italia“.