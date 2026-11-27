È scontro tra Roma e Kiev sull’attacco sferrato dalle forze ucraine contro due navi russe nelle acque della Libia orientale. Le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui l’Ucraina si coordina preventivamente con i propri partner prima di condurre operazioni di questo tipo, hanno provocato la dura reazione del vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ha negato qualsiasi coinvolgimento preventivo dell’Italia e ha espresso preoccupazione per il rischio di un’estensione della guerra nel Mediterraneo.

Ucraina, Zelensky difende l’attacco contro le navi russe in Libia

In un’intervista rilasciata alla BBC, Zelensky ha difeso l’operazione militare condotta nei giorni scorsi nelle acque della Libia orientale, sostenendo che in circostanze di questo tipo l’Ucraina “non agisce mai” senza prima coordinarsi con i propri partner. Secondo il presidente ucraino, la nave da guerra russa Merkury rappresentava un “obiettivo assolutamente legittimo”.

Pur riconoscendo che simili attacchi sono “molto pericolosi”, Zelensky ha ribadito che le forze ucraine “non agiscono mai” senza un confronto preventivo con i partner. Il presidente non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli sull’identità dei Paesi coinvolti nel coordinamento dell’operazione militare in Libia.

La dura replica di Tajani a Zelensky: nessun coordinamento con gli alleati

La versione fornita dal presidente ucraino ha suscitato l’irritazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Intervenendo a margine della 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI, in corso a Verona, il vicepremier e leader di Forza Italia ha respinto le affermazioni di Zelensky in merito al coordinamento dell’operazione militare ucraina a Bengasi.

“Non c’è mai stato alcun coordinamento, l’ha detto anche il loro ministro degli Esteri dicendo che in futuro parleranno con gli alleati”, ha dichiarato Tajani. Il titolare della Farnesina ha quindi ribadito: “Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky”.

L’Italia teme un allargamento della guerra nel Mediterraneo

Al centro delle preoccupazioni del governo italiano c’è il rischio che il conflitto tra Russia e Ucraina possa estendersi ad altre aree geografiche, coinvolgendo ulteriormente il Mar Mediterraneo. Un timore espresso chiaramente dal ministro degli Esteri, che ha concluso: “È chiaro che l’Italia non vuole che la guerra venga estesa ad altri territori e che il conflitto coinvolga ulteriormente il Mediterraneo”.

Le dichiarazioni di Tajani evidenziano dunque una divergenza tra Roma e Kiev sulle modalità di coordinamento delle operazioni militari condotte al di fuori del territorio ucraino, mentre resta da chiarire a quali partner facesse riferimento Zelensky nella sua intervista alla BBC.

Guerra in Ucraina, Zelensky avverte: sarà un inverno difficile e pericoloso

Nel corso dell’intervista, il presidente ucraino ha affrontato anche la situazione interna del Paese, ammettendo che l’Ucraina si sta preparando ad affrontare un inverno difficile e pericoloso. Intanto, i recenti attacchi contro Kiev hanno preso di mira i ponti sul fiume Dnipro, nell’apparente tentativo di dividere in due la capitale ucraina.