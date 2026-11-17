La riqualificazione del waterfront di Messina rappresenta una grande opportunità per il futuro della città, ma per trasformare i progetti in interventi concreti servono programmazione, risorse e tempi certi. È questa la posizione di Cosimo Oteri, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Messina, che esprime apprezzamento per la visione progettuale illustrata dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Rizzo, e dall’architetto Salvatore Cuffaro, sollecitando al tempo stesso un maggiore impegno da parte dell’Amministrazione comunale.

Waterfront di Messina, Oteri: “restituire alla città il suo affaccio sullo Stretto”

“La riqualificazione del waterfront rappresenta una delle più importanti opportunità di rilancio per il futuro della città. Restituire a Messina il suo affaccio sullo Stretto, recuperare il lungomare del Ringo, valorizzare gli spazi tra Boccetta e Annunziata e realizzare nuovi approdi turistici significa riconoscere finalmente al mare il ruolo strategico che merita nello sviluppo urbano, economico e turistico del territorio”. Lo afferma Cosimo Oteri, sottolineando l’importanza degli interventi previsti per il lungomare del Ringo, gli spazi compresi tra Boccetta e Annunziata e la realizzazione di nuovi approdi turistici, nell’ambito di un progetto che punta a valorizzare il rapporto tra Messina e il suo mare.

La Lega apprezza il progetto dell’Autorità Portuale: “adesso il Comune faccia la propria parte”

Il capogruppo della Lega esprime sostegno al percorso delineato dall’Autorità di Sistema Portuale, evidenziando tuttavia la necessità di una collaborazione concreta tra tutti gli enti coinvolti nella trasformazione del fronte mare cittadino. “Condividiamo il percorso delineato dall’Autorità Portuale – prosegue – perché va nella direzione di una città più moderna, attrattiva e capace di valorizzare le proprie straordinarie potenzialità. Si tratta di una progettualità che merita sostegno istituzionale e che deve trovare la massima collaborazione da parte di tutti gli enti coinvolti. Adesso, però, è necessario che anche l’Amministrazione comunale faccia la propria parte. Non bastano la partecipazione ai tavoli istituzionali e la condivisione di progetti e rendering. Servono programmazione, impegni concreti, risorse individuate e tempi certi. Il Comune chiarisca quale contributo intenda dare a questa trasformazione e quali interventi sia pronto a mettere in campo. Restano, infatti, questioni fondamentali da affrontare: il superamento delle criticità legate alla Rada San Francesco, il completamento del porto di Tremestieri, il recupero e la valorizzazione della linea tranviaria, la riqualificazione degli immobili e la continuità degli spazi pubblici lungo l’intero fronte mare. Sono nodi che non possono essere lasciati irrisolti e che richiedono una collaborazione istituzionale vera, accompagnata da una precisa assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione. Il lavoro dell’Autorità Portuale non deve rimanere isolato né essere rallentato da ritardi o inefficienze amministrative”.