Messina ridisegna il suo affaccio sul mare: tre grandi progetti per trasformare il waterfront, dall’ex Irrera al Ringo | FOTO

Messina punta a recuperare il rapporto con il mare attraverso un ampio programma di riqualificazione del waterfront, destinato a trasformare alcune aree strategiche del fronte costiero cittadino. Dalla demolizione dell’ex mobilificio di viale della Libertà alla messa in sicurezza dell’ex Irrera a Mare, fino alla realizzazione di un grande parco lineare tra i torrenti Boccetta e Annunziata, sono tre gli interventi attorno ai quali si sviluppa il progetto di valorizzazione dell’affaccio della città sullo Stretto. Le prospettive di trasformazione sono state approfondite nel corso di una seduta della Prima Commissione consiliare di Palazzo Zanca, presieduta da Calogero Brancatelli, alla quale hanno partecipato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Rizzo, il responsabile unico del procedimento Salvatore Cuffaro e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Francesco Caminiti.

Messina, via l’ex mobilificio di viale della Libertà: al suo posto giochi, verde e percorsi ciclopedonali

Il primo intervento riguarda la demolizione del manufatto demaniale marittimo di viale della Libertà, conosciuto come ex mobilificio, e la successiva riqualificazione dell’area sulla quale sorge la struttura. Il progetto interessa una superficie di circa 630 metri quadrati e prevede la realizzazione di uno spazio pubblico inclusivo, con diverse funzioni dedicate alla socialità, al tempo libero e all’attività fisica. Tra gli elementi previsti figurano un’area giochi per bambini, una zona relax, percorsi ciclopedonali e uno spazio fitness di 270 metri quadrati. L’obiettivo è rendere l’area maggiormente accessibile e utilizzabile, creando un luogo destinato a diverse fasce d’età.

Ex Irrera a Mare, un milione di euro per la messa in sicurezza e il recupero della struttura

La seconda direttrice del programma riguarda l’ex Irrera a Mare, una struttura sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza, per la quale la priorità individuata è la messa in sicurezza. Il progetto prevede un investimento di un milione di euro e comprende una serie di interventi destinati al consolidamento e alla sistemazione delle parti interessate dal degrado. Tra le lavorazioni programmate figurano il consolidamento dei vuoti presenti sotto la terrazza, la protezione del terrapieno dall’azione delle mareggiate e il risanamento del muro di contenimento.

Da Boccetta ad Annunziata, il grande parco lineare che cambierà il waterfront di Messina

Il terzo e più ampio progetto riguarda la riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell’area demaniale compresa tra i torrenti Boccetta e Annunziata. Si tratta di un intervento che punta a ripensare l’organizzazione degli spazi sul fronte mare, superando la separazione tra il tessuto urbano e la costa attraverso un sistema di aree verdi, percorsi e luoghi pubblici accessibili.