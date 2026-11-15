Viola sconfitta a Imola, Carrea: “quando il livello di fisicità sale, facciamo fatica a stare in partita”

Secondo ko consecutivo della Viola che cade, per la prima volta in trasferta, sul campo di Imola. Coach Carrea, nel post partita, ha analizzato così la gara: “faccio i complimenti a Imola che in una situazione di infermeria complicata e in una settimana complicata per vicende extra sportive ha fatto una partita di grande presenza fisica e mentale. Preparando la partita, guardando la sconfitta di Piazza Armerina, avevamo la certezza che stavamo andando a giocare contro una squadra viva, con giocatori molto esperti, che sicuramente avrebbero trasformato in rabbia agonistica questi episodi sfavorevoli. La partita è andata così. Credo che dal punto di vista tecnico ci sia poco perchè dal punto di vista fisico siamo andati in difficoltà in tutti gli scontri individuali. Nei primi due quarti sotto a rimbalzo in maniera clamorosa, poi abbiamo provato a correggere con un po’ di zona e matchup, ma il dominio di Imola a rimbalzo è stato decisivo ai fini della gara.

Sugli scontri individuali, penso che i numeri di Angarica raccontino meglio delle mie parole che non abbiamo trovato un corpo che potesse limitare le sue iniziative in 1vs1, le sue iniziative off the ball e a rimbalzo.

Possiamo anche spendere due parole sulla reazione finale che sicuramente rappresenta un elemento di positività, perchè racconta di un tentativo di rimanere aggrappati alla partita, ma credo che la sottolineatura debba andare sul fatto che in questo momento, le ultime due partite raccontano che, quando il livello di fisicità si alza, la nostra squadra fa fatica a stare su quel livello, su quell’intensità, su quella tenuta. Quindi poi diventa difficile produrre vantaggi, difficile stare dentro la partita“.