Viola a digiuno nel lunch match: soliti blackout, poi la rimonta non si completa e Imola festeggia

Orario insolito, pancia che brontola, acquolina in bocca: c’è fame di basket. Si gioca alle 12:00, lunch match con la Viola protagonista a Imola. Se fin qui il cammino esterno dei reggini era stato immacolato, con 4 vittorie in 4 partite, anche questo aspetto positivo, uno dei pochi in questo inizio di stagione travagliato, è scomparso alla 9ª giornata. La Viola perde 78-73 a Imola, secondo ko consecutivo dopo quello casalingo contro Legnano, primo lontano dal PalaCalafiore.

Un’altra prova incolore per i neroarancio che soffrono fisicamente le 3 partite in una settimana (ma lo stesso problema lo avrebbe anche Imola), vanno sotto nel punteggio e non recuperano più. Ogni tanto qualche break permette ai reggini di restare a galla, fra i più positivi capitan Romeo (14 punti), Donadoni (11 punti) e Abati Tourè (9), ma Imola è abile a ricacciare indietro i reggini a suon di schiacciate e triple. Devastante Angarica, ex Castanea: 24 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate. Decisivi i 13 punti di Gasparin e Cipolla, le cui due triple nel finale hanno permesso di tenere a bada il tentativo di rimonta dei reggini che con le due triple di Markovic e quella di Romeo erano tornati sul -4 ricucendo un gap che, nel corso della gara è andato spesso ben oltre la doppia cifra.

Il finale lo riserviamo a due temi enormi sotto la lente d’ingrandimento della società reggina: Love e Diouf. La guardia americana chiude la sua partita con 4 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e 2 palle perse in appena 16 minuti di gioco (questa volta partendo titolare). Tradotto: non solo ha giocato meno di metà partita ed è lo straniero del roster, ma ha anche inciso zero. E le due cose sono collegate, ma la produzione offensiva non dipende dal minutaggio, è la causa di quel minutaggio.

Per il giudizio su Diouf è inutile farla troppo lunga, basta una frase: 5 falli in 14 minuti. Il centro neroarancio era già a quota 4 in 9 minuti, a metà primo tempo. Serataccia per lui che ha lasciato nuovamente i suoi in difficoltà. Ci sarà parecchio su cui riflettere.

Tabellino Imola-Viola 78-73

Imola: Gasparini 14, Cipolla 13, Preti 5, Angarica 24, Raucci 4, Anaekwe 9, Nicolas 5, Kouassi 4

Viola: Donadoni 11, Romeo 14, Markovic 6, Marini 7, Abati Toure 9, Taflaj 8, Love 4, Diouf 2, Calvellini 5, Clark 7