Viola a digiuno nel lunch match: soliti blackout, poi la rimonta non si completa e Imola festeggia

Orario insolito, pancia che brontola, acquolina in bocca: c’è fame di basket. Si gioca alle 12:00, lunch match con la Viola protagonista a Imola. Se fin qui il cammino esterno dei reggini era stato immacolato, con 4 vittorie in 4 partite, anche questo aspetto positivo, uno dei pochi in questo inizio di stagione travagliato, è scomparso alla 9ª giornata. La Viola perde 78-73 a Imola, secondo ko consecutivo dopo quello casalingo contro Legnano, primo lontano dal PalaCalafiore.
Un’altra prova incolore per i neroarancio che soffrono fisicamente le 3 partite in una settimana (ma lo stesso problema lo avrebbe anche Imola), vanno sotto nel punteggio e non recuperano più. Ogni tanto qualche break permette ai reggini di restare a galla, fra i più positivi capitan Romeo (14 punti), Donadoni (11 punti) e Abati Tourè (9), ma Imola è abile a ricacciare indietro i reggini a suon di schiacciate e triple. Devastante Angarica, ex Castanea: 24 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate. Decisivi i 13 punti di Gasparin e Cipolla, le cui due triple nel finale hanno permesso di tenere a bada il tentativo di rimonta dei reggini che con le due triple di Markovic e quella di Romeo erano tornati sul -4 ricucendo un gap che, nel corso della gara è andato spesso ben oltre la doppia cifra.
Il finale lo riserviamo a due temi enormi sotto la lente d’ingrandimento della società reggina: Love e Diouf. La guardia americana chiude la sua partita con 4 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e 2 palle perse in appena 16 minuti di gioco (questa volta partendo titolare). Tradotto: non solo ha giocato meno di metà partita ed è lo straniero del roster, ma ha anche inciso zero. E le due cose sono collegate, ma la produzione offensiva non dipende dal minutaggio, è la causa di quel minutaggio.
Per il giudizio su Diouf è inutile farla troppo lunga, basta una frase: 5 falli in 14 minuti. Il centro neroarancio era già a quota 4 in 9 minuti, a metà primo tempo. Serataccia per lui che ha lasciato nuovamente i suoi in difficoltà. Ci sarà parecchio su cui riflettere.
Tabellino Imola-Viola 78-73
Imola: Gasparini 14, Cipolla 13, Preti 5, Angarica 24, Raucci 4, Anaekwe 9, Nicolas 5, Kouassi 4
Viola: Donadoni 11, Romeo 14, Markovic 6, Marini 7, Abati Toure 9, Taflaj 8, Love 4, Diouf 2, Calvellini 5, Clark 7
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Fine 4° QT - Viola sconfitta 78-73
Ultimi 10 minuti di gioco. Viola chiamata a una complicata rimonta. Gasparin fa 2/2 ai liberi (59-49). Tripla di Gasparin (62-49). Due punti per Abati Tourè che lotta a rimbalzo (62-51). Raucci risponde (64-51). Buona transizione, Romeo colpisce da 3 (64-54). Fallo a palla lontana sotto canestro, Diouf finisce qui la sua partita con 5 falli in 14 minuti: 2 liberi dentro e 3 rimbalzi. E Angarica colpisce da 3 (67-54).
Due per Cipolla (69-54). Tripla di Marini (69-57). Tripla di Cipolla (73-57). Marini accorcia (73-59). Anaekwe in lunetta: 1/2 (74-59). Tripla di Donadoni (74-62). Mancano 4 minuti. Tripla di Markovic (74-65). Angarica stoppa Romeo. Tripla di Markovic! (74-68). Imola deve chiamare timeout. Realizza Abati Tourè per il clamoroso -4 della Viola che sembrava spacciata (74-70). Mancano 1 minuto e 20 secondi.
Tripla di Cipolla, non ci voleva (77-70). Risponde da 3 Romeo! (77-73). Sbaglia la tripla Markovic, rimessa Imola a 15 secondi dalla fine… Viola costretta al fallo sistematico. Gasparin in lunetta: 1/2 (78-73). Timeout per la Viola, coach Carrea proverà a disegnare una tripla. Gestione imbarazzante della palla, la perde Taflaj, finisce qui.
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Fine 3° QT - Viola sotto 57-49
Inizia il secondo tempo. La gestione delle energie fisiche potrebbe essere un tema, soprattutto per Imola che gira in 8. Love a tap-in offensivo (39-34). Due per Angarica (41-34). Stoppa di Anaekwe su Taflaj. Quattro falli anche per Taflaj, così diventa complicata. Anaekwe in lunetta: 0/2. Palleggio, arresto e tiro: realizza Gasparin (43-34). Romeo in lunetta: 2/2 (43-36). Dimenticato Romeo solo in angolo: tripla! (43-39). Due con fallo per Angarica: libero extra fuori (45-39). Anaekwe realizza (47-39).
Abati Tourè in lunetta: 1/2 (47-40). Gran palla per Angarica che schiaccia (49-40). Angarica sfonda la difesa reggina: 2 punti, sono 15 in totale (51-40). Tripla di Angarica, di tabella (54-40). Timeout Viola. Tripla di Calvellini (54-43). Tripla di Angarica in risposta, on fire l’ex Castanea (57-43). Abati Toure in lunetta: 2/2 (57-45). Ancora Abati Tourè in lunetta, altro 2/2 (57-47). Palleggio, arresto e tiro di Clark, buon break della Viola (57-49).
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Fine 2° QT - Viola sotto 39-32 all'intervallo lungo
Inizia il secondo quarto. Da segnalare Diouf e Calvellini già a 2 falli nel primo quarto. Incredibile infrazione di 5 secondi fischiata alla Viola, nessuno riesce a liberarsi per la rimessa in gioco… Angarica dall’altra parte realizza in penetrazione (28-19). Stoppatona in chase down di Angarica su Love! Poi gli va anche a dire qualcosa mentre è giù, guadagnandosi i mugugni dei tifosi reggini. Non un grande inizio comunque per Love.
Nicolas ne mette 2, vola in doppia cifra Imola (30-19). Disastro Viola a rimbalzo, Diouf molle, ne approfitta Kouassi (32-19). Donadoni dalla media (32-21). Diouf a quota 3 falli in 7 minuti giocati. Imola ha più energie: Cipolla a rimbalzo offensivo, 2 punti (34-21). Donadoni sbaglia, ma è bravo ad andare a rimbalzo e correggere (34-23). Incredibile quarto fallo di Diouf in 9 minuti, esce prima di finire la partita nel primo tempo. Marini dovrà giocare (nuovamente) buona parte della gara come fosse titolare. Questo è un tema su cui riflettere.
Due liberi per Taflaj (34-25). Tripla di Taflaj! (34-28). Timeout Imola. Angarica ai liberi: 1/2 (35-28). Cipolla circumnaviga l’area e trova Kouassi, bimane per lui (37-28). Due con fallo per Cipolla: libero extra out (39-28). Marini in lunetta: 2/2 (39-30). Devono provare a limitare i danni i reggini. Buona steal di Romeo che manda Donadoni in transizione, 2 punti (39-32). Non funziona l’ultimo attacco di Imola, si chiude qui il primo tempo.
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Fine 1° QT - Viola sotto 26-19
Inizia la gara. Coach Carrea schiera Romeo, Love, Donadoni, Taflaj e Diouf. Quintetto base, ritorna Love dal primo. Prima azione, subito stoppato Love. Due per Preti (2-0). Pareggia Donadoni (2-2). Due per Anaekwe (4-2). Colpisce da 3 Taflaj! (4-5). Diouf in lunetta: 2/2 (4-7). Angarica porta i suoi a -1 (6-7). Realizza Love (6-9). Tripla di capitan Romeo, prova a scappare la Viola (6-12). Tripla in risposta di Gasparin (9-12). Anaekwe fa 1/2 in lunetta (10-12). Tripla di Preti, vantaggio Imola (13-12). Un libero dentro per Nicolas (14-12).
Clark per la parità (14-14). Cipolla in lunetta: 1/2 (15-14). Clark da 3!!! (15-17). Gioca bene in transizione Imola: liberato Raucci da sotto (17-17). Kouassi rolla e riceve: due punti (19-17). Nicolas in lunetta: 2/2 (21-17). Calvellini con il sottomano, trova spazio sulla sinistra e ne mette 2 (21-19). Tripla di Gasparin (24-19). Schiaccia Kouassi (26-19). Fine primo quarto.