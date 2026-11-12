Serie B Nazionale, Imola penalizzata! Come cambia la classifica e perchè interessa da vicino la Viola

Tre punti subiti. Non una tripla, ma una penalizzazione. È la scelta del giudice sportivo nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro presa nei confronti dell’Andrea Costa Imola, squadra che milita nello stesso girone della Viola in Serie B Nazionale. Il provvedimento è legato al ritardato pagamento della seconda rata nazionale, la cui scadenza era fissata al 20 ottobre. Il versamento, stando a quanto contestato dagli organi federali, sarebbe arrivato il 30 ottobre, , dieci giorni dopo il termine previsto, facendo così scattare la penalizzazione di tre punti, applicabile ai pagamenti effettuati tra l’ottavo e il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza.

Imola ha annunciato che farà ricorso sostenendo di aver pagato 4 giorni prima rispetto alla data indicata nel provvedimento federale. “Contrariamente a quanto riportato nel provvedimento, il pagamento del MAV è stato effettuato il 26 ottobre 2026 alle ore 9:42, come attestato dalla documentazione in nostro possesso, e non il 30 ottobre“, precisa la società. Una differenza di quattro giorni che risulterebbe decisiva ai fini della sanzione, in quanto il pagamento sarebbe avvenuto con un ritardo di appena sei giorni, il che comporterebbe solo una sanzione economica.

La nuova classifica di Serie B Nazionale dopo la penalizzazione di Imola

Lumezzane 14 Piacenza 12 Brescia 12 Piazza Armerina 10 Ferrara 10 Orzinuovi 10 Treviglio 10 Capo d’Orlando 10 Legnano 8 Desio 8 Viola 8 San Vendemiano 6 Sangiorgese 6 Agrigento 6 Fiorenzuola 4 Omegna 4 Vicenza 2 Imola 1 (-3)

Perchè la penalizzazione di Imola interessa da vicino la Viola?

Per prima cosa, è una questione di calendario. Domenica, alle 12:00, la Viola affronterà proprio Imola, con un ambiente mica da ridere. È da capire come la piazza assorbirà la notizia: potrebbe destabilizzare l’ambiente (non tanto per la penalizzazione, quanto per il fatto che rappresenti un campanello d’allarme verso la solidità economica della società) o potrebbe incattivire la piazza portando Imola a voler subito recuperare sul campo 2 dei 3 punti persi.

In secondo luogo, se la penalizzazione dovesse essere confermata, Imola risulterebbe ultima in classifica a -7 dai reggini che potrebbe diventare -9 in caso di vittoria neroarancio domenica. Un gap importante, nell’ottica dell’obiettivo stagionale della Viola che è mettere al sicuro la salvezza il più velocemente possibile (e poi vedere cosa arriva dopo), sull’ultimo posto che vale la retrocessione diretta, in un campionato in cui già Vicenza sembra un passo indietro alle altre.