Stazione centrale di Reggio Calabria, ultima fermata, capolinea. L’avventura di Daniel Love alla Viola è finita questa sera. Forse, lo era già da un po’. Resta solo da capire se la società interverrà sul mercato già nei prossimi giorni o attenderà ancora un po’ per pescare il nome giusto, anche perchè lo straniero non si può (più) sbagliare. Coach Carrea è stato abbastanza chiaro in conferenza stampa, spiegando che oggi ha capito che chi dovrebbe fare la differenza in attacco, aprendo il campo, colpendo da 3 punti, portando una buona mole di punti offensivi alla causa, non è in grado di risolvere le partite e ha preferito tenerlo in panchina.

Carrea non ha mai nominato Love direttamente, anche se in una domanda sullo scarso minutaggio di Love ha affermato di aver “già risposto“. Love ha giocato appena 11 minuti, producendo 0 punti, 0 assist e 1 rimbalzo, con 0/5 al tiro da 3 punti. Numeri che non sono consequenziali allo scarso minutaggio, sono la conseguenza di una bocciatura. E la Viola si sta concedendo un vizio rischioso, quello di giocare senza il suo straniero, di promuovere l’esordiente in categoria Calvellini, di distribuire il minutaggio fra gli altri giocatori modello Tetris, provando a far quadrare i conti tra produzione offensiva e solidità difensiva. E coach Carrea lo ha detto chiaramente: “ho questa difficoltà di scelta“, “in tutte le partite sono stato costretto a fare questi cambi” per trovare un equilibrio che spesso, soprattutto offensivamente, non ha trovato.

Anche perchè se difensivamente la Viola tiene la corazzata Brescia sotto i 70 punti, offensivamente si fa fatica a superare quei 70 punti, anche giocando un’ottima gara dal punto di vista della prestazione complessiva. Tradotto: così non vinci. Dall’attacco ci si aspetta di più. Su Love pesa lo status di straniero, senza dubbio, unico slot disponibile, pezzo pregiato, go-to-guy della squadra designato, che però funziona solo a intermittenza e in troppe gare la luce non si accende nemmeno, con 0 punti sul tabellino che iniziano a diventare costanti.

I neroarancio torneranno sul mercato. Avellino lo ha fatto qualche giorno fa sostituendo Jackson (nome affiancato alla Viola in estate) con Luca Chaves, nome sul quale i neroarancio avevano provato a sondare il terreno. Si sta riflettendo su 3-4 nomi, stranieri, da poter aggiungere al roster. L’identikit è quello di una guardia con punti nelle mani, in grado di aprire il campo e colpire da 3 punti, che possa fare la differenza in fase offensiva.

Dalla conferenza stampa odierna sono state spese parole di elogio per Abati Tourè, in crescita nelle ultime gare (oggi 7 punti e 7 rimbalzi in uscita dalla panchina), il cui contratto trimestrale è in scadenza. Valutazioni anche su Diouf, altro titolare che fin qui ha convinto poco, migliorato sicuramente rispetto alle prime uscite, ma dal quale ci si aspetta di più.