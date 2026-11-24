“A me quello che fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano”. È uno dei passaggi più significativi dell’intercettazione risalente al 2025, che ha per protagonisti l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, l’ex magistrato di Palermo Gioacchino Natoli e l’ex vicecapo della Polizia Francesco Cirillo. La conversazione è stata allegata come elemento indiziario nei confronti di De Gennaro alla richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’indagine sui depistaggi della strage di via D’Amelio. Al centro del dialogo vi sono proprio i magistrati nisseni e, in particolare, il procuratore Salvo De Luca, del quale l’ex capo della Polizia chiede informazioni a Natoli, soffermandosi sui suoi precedenti incarichi professionali a Palermo.

La conversazione tra De Gennaro, Natoli e Cirillo sui magistrati di Caltanissetta

Nel corso della conversazione, Gianni De Gennaro domanda a Gioacchino Natoli: “Chi sono questi magistrati di Caltanissetta?”. L’ex magistrato di Palermo risponde: “Nooo, guarda”. De Gennaro insiste: “tu li conosci?”, mentre Natoli replica: “se oggi…”. A intervenire nel dialogo è quindi Francesco Cirillo, ex vicecapo della Polizia, che chiede: “come si chiama il procuratore?”. Natoli risponde: “Salvo De Luca”. A quel punto De Gennaro torna a chiedere informazioni sul magistrato e sui suoi trascorsi professionali: “che faceva questo procuratore quando era a Palermo?”. L’ex magistrato risponde: “era sostituto da me”. È a questo punto della conversazione che De Gennaro esprime le proprie preoccupazioni, pronunciando la frase acquisita agli atti dell’indagine: “a me quello che fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano”.