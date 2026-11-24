Antonio Di Pietro, ex magistrato e politico italiano, è stato intervistato da Rete 4, all’interno di un servizio andato in onda su “Quarta Repubblica”, programma condotto da Nicola Porro, che ha dedicato quasi interamente la sua puntata alla morte di De Gennaro. “Rispetto per lui e per il dolore della famiglia, parliamo di un uomo dello Stato che ha combattuto la mafia e lo ha fatto davvero. Ma perché si è suicidato? Sono persone che hanno fatto una scelta, drammatica. E’ come se mancasse la pagina di un libro, lui ha preferito andarsene via senza raccontarla, ed è un peccato per la ricerca della verità” ha detto.

“De Gennaro era chiamato a riferire il perché di quei fatti fondamentali, perché preferiva che qualcuno non parlasse coi Magistrati di Caltanissetta, ma soprattutto cosa poteva sapere di un fatto principale: l’agenda rossa? Il motivo per cui Paolo Borsellino è stato ucciso stava sicuramente scritto in quell’agenda, cioè quello che aveva fatto lui in quei giorni che lo separano dall’omicidio di Falcone al suo. Lo stava cercando in quello che era il rapporto tra mafia, affari e politica. Ricordo le sue parole al funerale di Falcone: ‘Antonio, Antonio, dobbiamo fare presto, sentiamoci’. Dovevamo fare una collaborazione, ma non gliene hanno dato tempo. Siamo stati anni a rincorrere il teorema delle piste nere, quello berlusconiano, della trattativa stato-mafia, ma il motivo secondo me è drammaticamente banale: all’interno di coloro che dovevano indagare c’erano persone con conflitto di interesse, perché avevano rapporti e familiarità con quelli che avevano cravatta e camicia bianca, ma mafiosi erano, però erano diventati imprenditori. Sicuramente Di Gennaro poteva dirci, perché ha combattuto la mafia, chi lo ha fermato all’interno delle istituzioni” ha aggiunto.