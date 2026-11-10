Vannacci sul Filo… Rosso. Il reggino Monteleone lo mette in difficoltà: tra Ucraina e Difesa spunta il retroscena sul “tradimento” alla Lega

Una puntata frizzante, quella di Filo Rosso andata in onda questa sera su Rai 3, come tutte quelle condotte dal reggino Antonino Monteleone, giornalista schietto e tagliente, in grado anche di pungere il generale Vannacci, sempre molto lucido in tv, oggi un po’ meno. Tanti gli argomenti trattati, ad iniziare dagli attacchi hacker degli ultimi giorni e dalla possibile regia russa dietro. Vannacci, accusato in passato di essere il cavallo di Troia di Mosca in Italia, si dimostra garantista: “difficile attribuire le colpe degli attacchi hacker, però qualcuno le attribuisce sempre a Putin. I francesi ci hanno pensato meglio, o più approfonditamente: l’hanno attribuita all’Iran. Se si fossero parlati prima, sarebbero uscite evidenze diverse. Se fosse confermato il coinvolgimento della Russia si dovrebbe prendere le distanze da Mosca? Ci mancherebbe. Ma il controspionaggio ci ha detto che sarebbero stati degli hacker russi, ma non è detto che gli hacker russi agiscano in nome del governo russo“, la “pistola fumante ancora non l’ho vista. Quando è stato sabotato il Nord Stream 2, la colpa è stata data a Putin, oggi a processo c’è un palombaro ucraino, ci sono operazioni che si chiamano false flag, vengono fatte apposta per attribuire la colpa a qualcun altro.

Prima di sputare sentenze dovremmo avere le evidenze di quello che succede. E secondo me c’è un motivo: dobbiamo fare ingoiare al popolo europeo e italiano una spesa astronomica in armi che vengono comprate, individuando l’unico nemico che esiste per giustificare l’acquisto di queste armi, ovvero la Russia. 800 miliardi di euro per un Rearm Europa e una cubatura del ministero della Difesa italiano di più di 40 miliardo“.

Guerra Ucraina e spese per la Difesa

Restando in tema Russia, ma spostando l’attenzione sulla guerra in Ucraina, Monteleone punge Vannacci: “non aveva detto che la Russia sarebbe entrata come un coltello nel burro in Ucraina?“. “Non ero il solo“, risponde il Generale. “Biden aveva pianificato l’evacuazione di Zelensky in quei giorni, perchè temevano che Kiev sarebbe caduta“.

In merito alla questione della Difesa, Vannacci la butta sulla demagogia travestita da pragmatismo: serve calibrare gli strumenti sulla reale minaccia e non c’è alcun russo che invade il suolo italiano. “La guerra è l’estrema ratio, dovrebbero esserci strumenti diplomatici, economici, di negoziazione che dovrebbero funzionare ancora prima, ma per prevenirle le guerre. – afferma – Gli eserciti servono a usare la forza o la minaccia della forza per difendere gli interessi nazionali. Gli eserciti vengono dimensionati sulla base di una minaccia credibile, ma quale sarebbe la minaccia credibile? L’invasione terrestre dell’Italia? Io sono venuto qui a Milano poche ore fa, ma cosacchi in giro per le strade non ne ho visti. Sono andato in Sicilia, in Puglia, in Friuli, eppure di russi che si apprestano a invadere l’Italia non ne ho visti.

Se noi parliamo di cybersicurezza, parliamo anche di ridimensionamento di questo strumento. I dati disponibili, di questi 40 miliardi che dovrebbero essere la dotazione del ministero della Difesa, solo 400 milioni andranno per cybersicurezza, mentre 17.2 miliardi andranno per l’acquisto di nuovi sistemi d’arma. Qual è la minaccia credibile? I cittadini percepiscono furti, stupri, molestie“.

Monteleone lo riprende: “ma ci sono Ministeri diversi: per l’ordine pubblico ci pensa il ministro dell’Interno!“.

Il retroscena sulla fondazione di Futuro Nazionale e l’addio alla Lega già “programmato”

In merito alla fondazione di Futuro Nazionale, a Filo Rosso mostrano un servizio relativo a delle dichiarazioni in cui il generale Vannacci negava categoricamente la nascita di un suo partito bollando la notizia come “messa in giro da Schlein e Conte messi insieme“, sottolineando che, se lo avesse fatto, poi “avrebbe spaccato la destra trasformandosi in un Renzi o un Calenda” un “traditore“.

L’ex parà si giustifica: “quelle erano condizioni di due anni fa, quando la Lega supportava principi e valori che supportavo anche io. La Lega era un partito sovranista, quando gli USA hanno attaccato l’Iran si sono messi ad applaudire. Sapendo che gli effetti erano controproducenti sulla sovranità nazionale. La Lega era un partito contrario all’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Europa, finchè ne ho fatto parte ha votato contro. La Lega proponeva un modello di famiglia naturale, poi invita gli esponenti del comparto LGBTQ alle riunioni di partito. Se si tradiscono principi, valori e ideali per i quali io vengo eletto, non sono io che tradisco, perchè la vera fedeltà la si deve agli elettori e non ai partiti“.

Monteleone lo stuzzica: “tra l’autunno del 2025 e il febbraio 2026, dice che non aveva intenzione di uscire dalla Lega, sono rumor della sinistra“, ma viene evidenziato come il sito di Futuro Nazionale era già stato registrato il 31 ottobre 2025. “Il simbolo di Futuro Nazionale era di un’associazione, poi è diventato un partito. Ho anche altre due associazioni. Questa è una strumentalizzazione pretestuosa“, ribatte il generale con un sorriso un po’ forzato.

Lo scontro con Ivan Grieco

Dopo aver commentato il caso Siher, sul quale Vannacci si è definito “paladino della libertà di espressione“, Monteleone chiede all’onorevole se è anche paladino della Libertà di Stampa, citando lo scontro con Ivan Grieco di Pulp Podcast, estromesso da un evento dello stesso Vannacci perchè non gradito: “c’è differenza tra libertà di stampa e portare disordine in una riunione di partito già organizzata. E poi Ivan Grieco non risulta iscritto all’Ordine…“. Monteleone lo incalza: “è cambiato il mondo generale! Pulp Podcast fa dei numeri che ce li sogniamo!“.

Le fuoriuscite da Futuro Nazionale

Sulle tante fuoriuscite dal partito, Vannacci fa buon viso a cattivo gioco parlando di “ambizioni personali” di molti dei fuoriusciti e addossa la colpa al governo: “la strategia di Meloni è di rosicchiare consensi a Futuro Nazionale fino a ridosso delle elezioni e poi decidere il da farsi. Marco Rizzo? Andava in giro con il pugno chiuso, plaudiva a Prodi che entrato nell’euro e proponeva una società multiculturale, multirazziale e meticcia. Oggi sembrerebbe essere appoggiato da un centrodestra annacquato, da questa ‘ipodestra’. Se a sinistra parliamo di campo santo, a destra con De Luca e Rizzo, parliamo di ammucchiata“.

Nato e demagogia

In merito alla volontà di aumentare le spese per la Difesa su ‘consiglio’ di Trump alla Nato, Vannacci si gioca nuovamente la carta della demagogia: “la Nato è un’alleanza, non comanda Trump, ma tutti i Paesi tranne la Spagna di Sanchez sono stati d’accordo. L’Italia mi sembra che abbia subito questa decisione. Vannacci farebbe una cosa pragmatica, dimensionerebbe lo strumento alla minaccia concreta. Io non vorrei dare da mangiare agli italiani cannoni, perchè oggi gli italiani non arrivano a fine mese“. Sul dualismo armi o aiuti agli italiani, Monteleone ribatte: “siamo la 7ª potenza mondiale, possiamo fare l’uno e l’altro!“.