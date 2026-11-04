Valerio Antonini: “la penalizzazione del Messina è una follia, così non si può andare avanti”. E poi la frecciata alla Regione Sicilia

Valerio Antonini, Presidente del Trapani, ha commentato la stangata rifilata al Messina la scorsa settimana, ovvero la penalizzazione di 20 punti in classifica da scontare in questo campionato di Eccellenza

Antonini ACR Messina

Il Presidente del Trapani Valerio Antonini, sempre super attivo sui social, ha commentato la clamorosa penalizzazione inflitta all’ACR Messina la scorsa settimana: “considero la penalizzazione del Messina una follia. L’ennesima decisione incomprensibile di un sistema malato. Che va a distruggere investimenti di un privato importante come il presidente Justin Davis si legge nel post social dell’imprenditore romano. “Sono poi vicino al mio Alfio, che vedo in questo soffrire, piangere perché capisce che il sogno di rivincere finalmente un campionato gli è stato tolto dal cassetto” ha aggiunto parlando di mister Torrisi, allenatore del Trapani che ha vinto il campionato di Serie D nel 2023.

“No, così non si può andare avanti. In tutto questo mi sarei aspettato un intervento della Regione Siciliana, in particolare dell’Assessore allo Sport che ha visto in questi ultimi periodi eventi scandalosi verso società e presidenti di società siciliane, ma non ha alzato un dito a tutela e difesa. Non mi sembra corretto. Mi aspetterei ora che qualcuno alzasse una cornetta e chiedesse rispetto e tutela. A Justin, come ho detto ad altri presidenti, va il mio suggerimento di creare un Comitato Creditori della FIGC da costituire quanto prima per tentare di fare una class action tesa evidentemente non solo ad un riconoscimento economico, ma ad un cambiamento necessario ed obbligatorio di un sistema completamente senza capo né coda. Speriamo riuscire nell’intento. Io ci sono, e tu?” ha concluso.

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