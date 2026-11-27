Nuove opportunità professionali per i giovani ricercatori, investimenti milionari nella ricerca scientifica, una profonda riorganizzazione amministrativa e la necessità di maggiori finanziamenti per garantire la piena autonomia universitaria. Sono questi alcuni dei temi centrali dell’intervento del Rettore dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027, il 479° dalla fondazione dell’Ateneo peloritano. Un appuntamento istituzionale che rappresenta l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati raggiunti, delineare le prospettive di sviluppo dell’Università e richiamare l’attenzione sulle criticità economiche e strutturali con cui deve confrontarsi il sistema universitario. Tra i dati più significativi emergono le 114 posizioni previste per i ricercatori in tenure track, circa 50 progressioni di carriera e 41 progetti finanziati nel 2026, per un valore complessivo superiore a 42 milioni di euro.

Università di Messina, inaugurato l’anno accademico 2026/2027

La cerimonia si svolge nella mattinata di oggi nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina. Ospite d’onore dell’appuntamento è il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, chiamato a tenere la prolusione in occasione dell’apertura ufficiale del nuovo anno accademico. Accanto alla relazione del Rettore Giovanna Spatari, il programma ha previsto gli interventi di Tiziana De Maria, rappresentante del personale tecnico-amministrativo, e di Francesco La Cognata, rappresentante degli studenti. Ad accompagnare la cerimonia è anche il Coro d’Ateneo, diretto dai maestri Umberto e Giulio Arena. Nel 479° anno dalla sua fondazione, l’Università di Messina guarda dunque al futuro attraverso una programmazione che punta a valorizzare il capitale umano, consolidare le attività scientifiche e migliorare i servizi destinati all’intera comunità accademica.

L’appello del Rettore Spatari: “più finanziamenti per garantire l’autonomia universitaria”

“L’università ha bisogno di autonomia e questa non può esserci pienamente senza un congruo adeguamento dei finanziamenti”. È uno dei passaggi più significativi del discorso pronunciato da Giovanna Spatari, che ha posto al centro della propria relazione il rapporto tra autonomia gestionale, responsabilità amministrativa e disponibilità economiche. Il Rettore ha richiamato la necessità “di accompagnare le responsabilità attribuite alle università con risorse proporzionate alle loro effettive esigenze. Una maggiore disponibilità economica consentirebbe di affrontare con una prospettiva di lungo periodo le sfide legate alla formazione, alla ricerca e alla gestione delle infrastrutture”.

Edifici universitari e manutenzione: “la necessità di finanziamenti strutturali”

Particolare attenzione è stata riservata alle condizioni del patrimonio immobiliare dell’Università di Messina, una delle questioni evidenziate dalla rettrice nel corso della relazione inaugurale. “Per un Ateneo grande come il nostro, che ha la responsabilità di un patrimonio immobiliare esteso e in parte vetusto, questa distanza si avverte ogni giorno”, ha osservato Spatari, sottolineando “le difficoltà legate alla gestione degli edifici universitari e alla necessità di realizzare interventi di adeguamento”.

Università di Messina, 114 posizioni per ricercatori e 50 progressioni di carriera

Tra le notizie più rilevanti emerse durante la cerimonia figurano gli investimenti destinati alle nuove generazioni di ricercatori. Nell’ambito della programmazione 2026, l’Università di Messina ha previsto 90 posizioni per ricercatori in tenure track, alle quali si aggiungono ulteriori 24 posizioni attraverso il Piano straordinario. Complessivamente, dunque, sono 114 le posizioni previste, cui si affiancano circa 50 progressioni di carriera. “Novanta posizioni nella sola programmazione di Ateneo sono un risultato straordinario”, ha sottolineato Spatari, riconoscendo al tempo stesso quanto questa scelta sia impegnativa, anche alla luce delle possibili conseguenze sulle future programmazioni.

Ricerca scientifica, 41 progetti finanziati per oltre 42 milioni di euro

Numeri particolarmente significativi arrivano anche dal fronte della ricerca scientifica. Nel corso del 2026 l’Università di Messina ha censito 41 progetti finanziati, per un valore complessivo superiore a 42 milioni di euro, con oltre 34 milioni di euro di agevolazioni. Tra le iniziative figurano 10 progetti inseriti nell’ambito del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività, 13 progetti Prin, ovvero Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, e altri 10 finanziati attraverso il programma regionale Fesr Sicilia.