“Posso dire veramente pochissimo. Sono in corso le attività, bisogna soltanto attendere”. Con queste parole il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, è intervenuto sull’iter amministrativo relativo al Ponte sullo Stretto e sull’atteso esame degli atti da parte della magistratura contabile. A margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/27 dell’Università degli Studi di Messina, il 479° dalla fondazione dell’Ateneo, Carlino ha risposto alle domande dei giornalisti sulle verifiche riguardanti il progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, senza fornire anticipazioni sull’esito delle valutazioni.

Ponte sullo Stretto, massimo riserbo della Corte dei Conti sui tempi

In una città in cui l’attenzione sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto resta particolarmente alta, il presidente della magistratura contabile ha mantenuto il massimo riserbo. Interpellato sulla possibilità che la Corte dei Conti possa completare l’esame degli atti entro Natale, Carlino non ha indicato una tempistica precisa, sottolineando la necessità di attendere il lavoro degli uffici competenti.

Il ruolo della Corte dei Conti nella tutela delle risorse pubbliche

Il presidente ha poi approfondito il ruolo della Corte dei Conti nella tutela delle finanze pubbliche, evidenziando come l’attività di controllo non riguardi esclusivamente le pubbliche amministrazioni, ma anche i soggetti privati che gestiscono risorse pubbliche nell’ambito dei programmi di sviluppo. “C’è molta attenzione da parte della Corte dei Conti su tutto quello che riguarda il denaro pubblico”, ha affermato Carlino, spiegando che la magistratura contabile vigila sull’utilizzo delle risorse e sul rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nella gestione dei finanziamenti. Il presidente ha quindi sottolineato la duplice funzione dell’istituzione: “La nostra attività non è soltanto repressiva, ma anche preventiva”. La Corte interviene, infatti, quando vengono rilevati comportamenti che arrecano un danno alle finanze pubbliche, anche attraverso il recupero delle somme, svolgendo parallelamente un’attività di controllo finalizzata a prevenire irregolarità e cattiva gestione.

“Possiamo intervenire per recuperare risorse in presenza di episodi che danneggiano le finanze pubbliche, ma anche per tutelare l’immagine della pubblica amministrazione”, ha aggiunto Carlino, ribadendo l’importanza di un sistema di verifiche volto a garantire trasparenza, correttezza amministrativa e un utilizzo efficace del denaro pubblico a beneficio della collettività.