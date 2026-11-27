​Al bando le rime! Voglio concedermi, piuttosto, una riflessione alla luce di ciò che è accaduto ieri a Milano e di quanto potrebbe succedere domani in Italia. All’orizzonte si staglia un destino incerto — è un dato di fatto — a tratti oscuro per noi italiani cristiani. Bisogna riconoscere che Oriana Fallaci aveva visto giusto quando, con le sue inascoltate denunce, aveva presagito tutto questo. ​Non sono razzista, sia chiaro a chiunque, tanto che i miei riferimenti culturali sono tutti uomini di colore che hanno combattuto per l’uguaglianza tra i popoli e la parità dei diritti — a partire da Gandhi, fino a Martin Luther King, Nelson Mandela, Stephen Biko, Malcolm X e tanti altri. Ho attinto tantissimo dai loro precetti. Eppure, pur battendosi per il riconoscimento dei propri diritti e della propria identità, non hanno mai avuto la pretesa di calpestare o riscrivere la cultura altrui, la fede o la condizione sociale. Perché resta scolpita la verità di Gandhi: “Scoprirai che c’è posto per tutti nel mondo!”. Proprio come fece Mandela quando plasmò la Nazione Arcobaleno.

​In fondo, in una civiltà cosmopolita come la nostra, è possibile convivere nel reciproco rispetto delle fedi e delle tradizioni. È questo l’orizzonte verso cui tendere lo sguardo! Non certo quello di rinominare l’albero di Natale, rimuovere il crocifisso dalle aule o spogliare chiese e ospedali delle loro statue per compiacere chi abbiamo accolto a braccia aperte e che, ciò nonostante, mostra ostilità verso la nostra cultura e punta a spegnerla. Qui non si tratta più di buon senso, ma di un meccanismo strutturale di erosione: quando un sistema accetta di neutralizzare i propri simboli per evitare attriti, non sta costruendo integrazione, ma sta firmando la propria resa culturale.

​Partiamo da un presupposto: siamo in Italia, cuore e culla del cattolicesimo mondiale, dove la civiltà del crocifisso risuona da oltre duemila anni, insieme alle statue nei templi e nei borghi, al presepe e all’albero di Natale. Quale sorte toccherebbe a noi occidentali cristiani se andassimo a La Mecca con la pretesa di imporre i nostri simboli e la nostra legge? In qualsiasi ordinamento a maggioranza islamica la sola ipotesi di alterare i riferimenti sacri locali sarebbe impensabile e verrebbe stroncata sul nascere. Noi, al contrario, applichiamo una tolleranza a senso unico che ci rende vulnerabili. ​Ma la vera sfida, quella che impone di portare il livello di allerta al massimo grado, non si ferma alla cronaca di oggi. Perché, seguendo la rotta attuale dell’Italia, in un arco di tempo non lontano potremmo ritrovarci in larga parte musulmani.

​Oggi il quadro delle fedi vede ancora il Cristianesimo in testa, seguito dall’Islam — soprattutto comunità marocchine, albanesi, bengalesi e pakistane — poi dal Buddismo, dal Sikhismo e via dicendo. Tuttavia, se osserviamo i dati con freddezza e razionalità, siamo davanti a un’asimmetria demografica che funziona come una legge matematica implacabile. La natalità di noi italiani è precipitata ben al di sotto della soglia di ricambio generazionale: l’italiano medio tende a cercare fortuna all’estero; chi resta spesso rinuncia alle nozze per paura del domani; chi si sposa non mette al mondo figli, o al più si ferma a uno. Sul fronte opposto, i cittadini extracomunitari danno vita a famiglie numerose, con tre o quattro figli.

​Ebbene, davanti a questa legge implacabile della demografia — su cui ha levato la voce anche Papa Leone poche settimane fa — una popolazione che invecchia e si contrae cede inevitabilmente spazio a comunità più giovani e in rapida espansione. Non è una previsione ideologica, ma una proiezione statistica: fra poco più di cinquant’anni l’Italia rischia di essere abitata in maggioranza da discendenti di seconda o terza generazione, in prevalenza di fede islamica.

​Ed è qui che scatta l’allarme istituzionale più serio. In una democrazia, il peso numerico si traduce inevitabilmente in peso elettorale e potere legislativo. I nuovi maggioritari siederanno nei palazzi del potere, saranno deputati e senatori, assessori, consiglieri, fino a guidare Regioni e forse Palazzo Chigi. Una volta giunti al vertice dello Stato, cambierà il baricentro stesso delle nostre leggi: chi potrà garantire che non emanino norme per ridimensionare, se non eliminare del tutto, la nostra fede e la nostra eredità giuridica? Chi ci assicura che non faranno leggi per imporre il burqa alle nostre donne e schierare nelle piazze la polizia morale?

​I grandi mutamenti di civiltà non avvengono mai con un colpo di scena improvviso, ma per accumulazione silenziosa: prima cambiano i numeri nelle culle e nelle scuole, poi cambiano i simboli nelle piazze, infine cambiano le leggi nei parlamenti. Se già oggi, da minoranza, scatenano dissensi e accendono tanti scontri, cosa potrà mai arginarli domani, quando avranno la forza dei numeri e delle istituzioni? Senza una svolta decisiva, lucida e immediata, sento il dovere di temprare le giovani generazioni affinché le stirpi future non restino impreparate all’eventualità che, un giorno, loro e i loro figli debbano piegarsi a mezzogiorno in preghiera verso La Mecca.