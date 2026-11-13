Trump lancia l’allarme antisemitismo negli USA: “come la Germania del 1938”. Poi chiama in causa Obama

Un paragone con la Germania nazista del 1938, la preoccupazione per il crescente antisemitismo negli Stati Uniti e un riferimento diretto all’ex presidente Barack Obama. Sono le dichiarazioni di Donald Trump, che durante un’intervista concessa al giornalista conservatore Hugh Hewitt, per Salem News Channel, ha affrontato il tema dell’odio antiebraico nella società americana, descrivendo una situazione che considera particolarmente allarmante.

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso sorpresa per la diffusione degli episodi di antisemitismo, richiamando uno dei periodi più drammatici della storia europea e sostenendo che il fenomeno abbia cominciato a intensificarsi durante la presidenza Obama. Parole che arrivano a pochi giorni dall’88° anniversario della Notte dei Cristalli, il pogrom nazista del 9 e 10 novembre 1938.

Trump sull’antisemitismo negli USA: il paragone con la Germania del 1938

Interrogato sull’aumento dell’antisemitismo nella società americana, Donald Trump non ha nascosto il proprio stupore. “Sono stupito di vedere” l’aumento dell’antisemitismo negli Stati Uniti, ha dichiarato, prima di formulare un paragone storico particolarmente forte. “È come la Germania del 1938, o qualcosa del genere. È davvero folle quello che sta succedendo. Quando si guarda agli attacchi contro le persone, agli attacchi di matrice razziale e alle aggressioni, credo che il 57% riguardi gli ebrei. È qualcosa a cui non ci si crede. Direi che è iniziato durante il mandato di Barack Hussein Obama. È allora che è iniziato, e continua ancora, e per me è davvero scioccante. Sono molto sorpreso”.

Antisemitismo nelle università americane, Trump attacca Harvard

Nel corso dell’intervista, il presidente americano ha rivendicato anche l’impegno della propria amministrazione nel contrasto all’antisemitismo nelle scuole e nelle università, soffermandosi sulle iniziative rivolte agli atenei statunitensi. “Stiamo facendo tutto il possibile per contrastare questo fenomeno anche intervenendo, come sapete, nelle scuole e nelle università. E sapete, gli atenei stanno pagando risarcimenti enormi per quello che hanno fatto, perché sono antisemiti. Harvard è antisemita. E dovranno pagare cifre molto elevate per quello che hanno fatto”, sottolinea Trump.

Particolarmente esplicito il riferimento alla prestigiosa Università di Harvard, accusata dal presidente di antisemitismo. Le dichiarazioni si inseriscono nel confronto tra la Casa Bianca e il mondo universitario americano, dove le iniziative dell’amministrazione contro le discriminazioni antiebraiche hanno suscitato reazioni differenti.

Come osserva il Times of Israel, una parte della comunità ebraica americana ha apprezzato le misure contro l’antisemitismo nei campus, mentre altri hanno espresso preoccupazione per il ricorso alla sospensione dei finanziamenti alla ricerca e per il possibile utilizzo politico della questione.

La task force dell’FBI contro l’antisemitismo negli Stati Uniti

Un altro passaggio dell’intervista ha riguardato il ruolo delle autorità federali nel contrasto ai crimini d’odio contro gli ebrei. Alla domanda di Hugh Hewitt sull’esistenza di una task force dell’FBI specificamente incaricata di affrontare il fenomeno, Trump ha risposto confermandone l’operatività.

“Sì, ce l’ha, ed è operativa. Ma sapete, quando si va in giro, non lo si nota più di tanto. È un fenomeno molto nascosto. È incredibile. Forse è proprio questo il tipo peggiore”. Il presidente ha così richiamato l’attenzione sulle manifestazioni meno evidenti dell’odio antisemita, sottolineando quanto possa risultare difficile riconoscere un fenomeno che, secondo la sua valutazione, non sempre emerge apertamente nella vita quotidiana.

I dati dell’FBI: nel 2025 il 63% dei crimini d’odio religioso ha colpito gli ebrei

A fornire un quadro statistico sono i dati ufficiali dell’FBI sui crimini d’odio negli Stati Uniti, richiamati anche dal quotidiano israeliano Times of Israel. Secondo le statistiche relative al 2025, il 63% degli episodi di odio motivati da ragioni religiose registrati negli Stati Uniti ha avuto come bersaglio gli ebrei. Nel 2024 questa percentuale era stata ancora più elevata, raggiungendo il 70%.

Nel dettaglio, secondo l’Anti-Defamation League, che ha analizzato i dati federali, nel 2025 sono stati segnalati 1.528 episodi di crimini d’odio antiebraico, a fronte dei 2.408 complessivamente motivati da pregiudizi religiosi. Pur risultando in diminuzione rispetto all’anno precedente, gli episodi contro gli ebrei sono rimasti su livelli storicamente elevati.

È importante distinguere queste percentuali dal dato complessivo sui crimini d’odio negli Stati Uniti: il 63% si riferisce infatti esclusivamente agli episodi motivati da ragioni religiose, non alla totalità delle aggressioni o dei crimini di matrice discriminatoria.

La Notte dei Cristalli del 1938 e il richiamo storico di Donald Trump

Le dichiarazioni del presidente americano arrivano in un momento dal forte significato storico. Tra il 9 e il 10 novembre 1938, nella Germania nazista, si consumò la Notte dei Cristalli, una delle più gravi ondate di violenza antiebraica precedenti alla Seconda guerra mondiale.

Durante il pogrom furono assaltate sinagoghe, devastati negozi e proprietà appartenenti a cittadini ebrei e arrestate migliaia di persone. Quella persecuzione rappresentò un passaggio decisivo nell’escalation della violenza del regime nazista, destinata a culminare nella Shoah.

Il riferimento alla Germania del 1938 utilizzato da Trump richiama dunque un periodo storico segnato da discriminazioni istituzionalizzate e violenze sistematiche. Si tratta di un paragone formulato dal presidente americano, non di un’equivalenza storica stabilita dai dati disponibili sulla situazione attuale negli Stati Uniti.

Antisemitismo negli USA, il Times of Israel ricostruisce gli anni da Obama a Biden

Un altro elemento significativo riguarda l’origine dell’aumento degli episodi antisemiti. Donald Trump sostiene che il fenomeno “sia iniziato, direi, durante la campagna di Barack Hussein Obama”. La ricostruzione proposta dal Times of Israel, sulla base dei dati raccolti dall’Anti-Defamation League e da altre organizzazioni impegnate nel monitoraggio dell’antisemitismo, descrive però un andamento più articolato.

L’incremento degli episodi è stato documentato già alla fine del secondo mandato di Barack Obama, nel 2016, anno dell’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Il fenomeno è proseguito negli anni successivi, attraversando amministrazioni presidenziali differenti.

“La crescita – scrive ‘The Times of Israel’ – è proseguita anche durante il primo mandato di Trump, nel corso del quale, nel 2018, si è verificato il più grave attacco antisemita nella storia degli Stati Uniti: la sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh, durante la quale un uomo armato uccise 11 ebrei. Il numero degli episodi di antisemitismo negli Stati Uniti è aumentato ulteriormente dopo l’attacco contro Israele del 7 ottobre 2023, guidato da Hamas, e la successiva guerra nella Striscia di Gaza, durante l’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden. Da allora, i livelli sono rimasti storicamente elevati”.

La strage nella sinagoga di Pittsburgh del 2018 rappresenta uno degli episodi più drammatici della storia recente americana. L’attacco, che provocò la morte di undici fedeli ebrei, avvenne durante il primo mandato presidenziale di Trump. Una nuova fase di crescita dell’antisemitismo negli Stati Uniti è stata successivamente registrata dopo il 7 ottobre 2023 e l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, durante la presidenza di Joe Biden.