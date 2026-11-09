“Saponetta”, “sionista”, “genocida”. A 88 anni dalla Notte dei Cristalli, l’antisemitismo sfila nei cortei antifascisti

Ci sono anniversari che si celebrano e anniversari che si ricordano. Il 9 novembre appartiene alla seconda categoria, e quest’anno pesa più del solito. Sono passati 88 anni dalla Notte dei Cristalli, la notte in cui la Germania nazista ha smesso di fingere: sinagoghe incendiate, negozi distrutti, ebrei trascinati in strada. Non per qualcosa che avevano fatto. Semplicemente per essere ebrei. Il mondo vide. E troppi, allora, rimasero in silenzio. Oggi la domanda è scomoda, ma va fatta senza giri di parole: siamo davvero sicuri che quella lezione sia stata imparata?

9 novembre 1938: la notte in cui il vetro parlò per tutti

Il pretesto fu la morte di Ernst vom Rath, diplomatico tedesco colpito a Parigi da un giovane ebreo polacco, Herschel Grynszpan. Il regime non aspettava altro. Tra il 9 e il 10 novembre 1938, in tutta la Germania, comprese l’Austria e la regione dei Sudeti, la violenza fu coordinata e istigata dai vertici nazisti e portata avanti da militanti e da tanti cittadini comuni.

I numeri, ancora oggi, fanno male. Secondo lo United States Holocaust Memorial Museum, furono date alle fiamme più di 1.400 sinagoghe, vandalizzate migliaia di attività di proprietà di ebrei (le stime parlano di circa 7.500 negozi), profanati cimiteri e oggetti sacri. I morti ufficiali furono 91, ma gli storici ritengono il bilancio reale ben più alto. Circa 26.000 uomini furono rinchiusi nei campi di concentramento di Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Solo perché ebrei.

C’è un dettaglio che racconta tutto meglio di mille analisi: ai vigili del fuoco fu ordinato di lasciar bruciare le sinagoghe, intervenendo solo per evitare che le fiamme raggiungessero gli edifici vicini. E, come se non bastasse, alla comunità ebraica fu imposta una multa collettiva per i danni subiti. Le vittime costrette a pagare il conto dei carnefici. Le vetrine in frantumi diedero il nome a quella notte: Kristallnacht. Fu il preludio della Shoah.

Il silenzio del mondo e la menzogna del “dominio ebraico”

Il mondo sapeva. Pochi mesi prima, nel luglio del 1938, alla Conferenza di Évian le democrazie occidentali si erano riunite per discutere dei profughi ebrei in fuga dal Reich. Risultato: tante parole di circostanza, porte quasi ovunque chiuse. Dopo la Notte dei Cristalli arrivarono condanne, ritiri di ambasciatori, articoli indignati. Poi, di nuovo, il silenzio.

Quel silenzio era stato preparato con cura, anni di propaganda. Si diceva che gli ebrei dominavano il mondo: le banche, la finanza, i giornali, le comunicazioni. Un nemico invisibile, onnipotente, responsabile di ogni crisi. Era tutto falso. Ma una bugia ripetuta abbastanza a lungo diventa senso comune, e il senso comune diventa il permesso di spaccare una vetrina senza sentirsi in colpa. Un esempio quantomai calzante al giorno d’oggi, vero?

Da “ebreo” a “sionista”: il vocabolario nuovo dell’odio vecchio

Facciamo un salto in avanti di 88 anni. Le parole sono cambiate, il meccanismo no. Oggi quasi nessuno ha il coraggio di dire “ebreo” con disprezzo: suona male, sa di bianco e nero, di cinegiornale. Allora si dice “sionista“. Si dice “Israele“. E il bersaglio, guarda caso, resta sempre lo stesso.

Agli ebrei, anche a quelli che vivono in Italia, Europa, negli USA e che con le scelte di un governo straniero non hanno nulla a che fare, oggi gli si punta il dito contro dicendo che sono responsabili di un genocidio. Che sono complici. Che lo difendono. Qualcuno, senza nemmeno più il pudore del giro di parole, li chiama direttamente “genocidi“. Siamo arrivati a etichettare gli ebrei, che hanno subito l’Olocausto, come “genocidi”. Ritenere un cittadino colpevole per la sua appartenenza a un popolo è esattamente il meccanismo del 1938. Oggi come allora, è tutto falso.

E non è una sensazione. I dati dell’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC raccontano un’Italia che mette i brividi: 455 episodi nel 2023, 877 nel 2024, 963 nel 2025. Più del doppio in due anni. E a crescere di più sono proprio gli atti più gravi: nel 2025 le discriminazioni sono raddoppiate e le aggressioni fisiche sono aumentate del 225%. Oltre due terzi degli episodi avvengono online, dove l’odio corre veloce e senza faccia.

Quelli che urlano al fascismo se non difendi un maranza che spacca le vetrine, se dici che non si può inneggiare ad Hamas, se usi la lingua italiana al posto degli asterischi, davanti alla discriminazione degli ebrei restano in silenzio. Forse perchè non è un “fascismo di destra”?

La sinistra non doveva difendere gli ebrei?

Il paradosso più amaro ha una data precisa: 25 aprile 2026, Festa della Liberazione, Milano. La Brigata Ebraica, che ricorda i volontari ebrei che combatterono il nazifascismo e contribuirono a liberare l’Italia, è stata contestata per ore dai collettivi pro Pal e alla fine fatta uscire dal corteo, scortata dalla polizia. Tra loro c’erano anche Emanuele Fiano (che non è stato risparmiato nemmeno essendo del PD, non sia mai che qualcuno, anche a sinistra, la pensi diversamente) e Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre (immaginiamo, cresciuto con valori fascisti da una sopravvissuta ai campi di concentramento).

Al loro indirizzo, come riportato dall’AGI, è partito un coro che non ha bisogno di commenti: “siete solo saponette mancate“. Saponette. Il riferimento ai campi di sterminio, urlato in faccia agli ebrei, durante la festa che celebra la sconfitta del nazismo.

Per decenni la sinistra si è intestata la memoria della Shoah e la lotta all’antisemitismo. Oggi una parte consistente di quel mondo ha scelto di voltare le spalle: tra le piazze pro Pal che degenerano, i distinguo infiniti, i “sì, però…” e i silenzi imbarazzati di chi dovrebbe prendere le distanze e non lo fa. L’antifascismo a giorni alterni, che si indigna per un saluto romano (giustamente) e chiude un occhio quando l’odio cambia colore e bandiera.

Israele, lo scudo che nel 1938 non c’era

Eppure, rispetto a quella notte del 1938, oggi c’è una differenza enorme. Gigantesca. Oggi esiste Israele. Nel 1938 gli ebrei non avevano un posto dove andare, un esercito che li difendesse, uno Stato che potesse dire opporsi. Erano ospiti tollerati ovunque e protetti da nessuno. Lo Stato di Israele nasce anche da questo: dalla consapevolezza che il popolo ebraico non poteva più affidare la propria sopravvivenza alla buona volontà degli altri.

Il 7 ottobre 2023 lo ha ricordato nel modo più brutale: l’attacco terroristico di Hamas nel sud di Israele, con circa 1.200 persone uccise e oltre 250 ostaggi trascinati a Gaza, è stato il giorno più sanguinoso per gli ebrei dalla fine della Shoah. Questa volta, però, la risposta non è stata il silenzio né la fuga: Israele ha deciso di difendersi e di colpire il terrorismo.

Va detto con onestà, perché l’onestà è l’unica arma contro la propaganda di entrambe le parti: nella guerra a Gaza, Israele ha esagerato nella misura. Il prezzo pagato dai civili palestinesi, con decine di migliaia di vittime, è enorme e non può essere liquidato con una scrollata di spalle. È pur vero che Hamas ci ha messo del suo usando la popolazione civile come scudo umano e gli edifici pubblici come copertura, aumentando a dismisura le vittime collaterali presenti in qualsiasi conflitto.

Criticare il governo israeliano, anche duramente, è legittimo: lo fanno ogni giorno i giornali e le piazze di Tel Aviv. Ma c’è un confine che non andrebbe mai superato: quello tra la critica a un governo e la demonizzazione di un popolo. Quando il pensionato ebreo italiano diventa il “genocida” da insultare, quel confine è stato calpestato.

Mai più: stavolta non è solo uno slogan

Oggi come allora, gli ebrei vengono demonizzati. Oggi come allora, troppi preferiscono guardare altrove. Ma oggi il silenzio non darà la possibilità di compiere altri pogrom, di deportare, di sterminare. Non perché il mondo sia diventato improvvisamente più buono, ma perché gli ebrei hanno imparato la lezione più dura della loro storia: non aspettare che qualcuno venga a salvarli.

Perché esiste Israele. E Israele non permetterà che la storia si ripeta come allora. Gli ebrei hanno i mezzi per difendersi e, soprattutto, sono consapevoli del proprio passato.

Il resto tocca a noi. Ricordare la Notte dei Cristalli non significa accendere una candela una volta l’anno, ma riconoscere l’odio quando cambia vestito, quando si nasconde dietro una parola più presentabile, quando sfila in un corteo che dice di combattere il fascismo, ma prima ti chiede che bandiera hai deciso di portare.