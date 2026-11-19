Donald Trump mette in discussione i miliardi destinati dall’Europa all’Ucraina. Dopo lo storico vertice in Cina con Vladimir Putin e Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti è intervenuto telefonicamente alla riunione della Coalizione dei volenterosi a Berlino, manifestando forte scetticismo sulla necessità di continuare a finanziare gli aiuti militari a Kiev. Secondo quanto riferito da Politico, che cita tre funzionari europei informati sul colloquio, Trump avrebbe sollecitato gli alleati a riconsiderare l’invio di ulteriori miliardi all’Ucraina. Una posizione emersa poche ore dopo gli incontri di Shenzhen con i presidenti russo e cinese.

Trump chiama Berlino dall’Air Force One: dubbi sui miliardi a Kiev

La telefonata è arrivata direttamente dall’Air Force One. Secondo fonti presenti alla riunione, Trump ha contattato sul cellulare il genero Jared Kushner, suo inviato speciale per la pace, che ha attivato il vivavoce e amplificato la conversazione attraverso un microfono, permettendo ai partecipanti di ascoltare il presidente americano.

Durante il collegamento, Trump avrebbe riferito agli alleati europei di ritenere Putin seriamente intenzionato ad avviare negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, avrebbe espresso dubbi sulla prosecuzione degli ingenti finanziamenti militari europei a Kiev.

Trump rassicura Zelensky: “Non farei nulla senza di lui”

Nonostante il confronto diretto con Mosca e Pechino, Trump ha assicurato che nessuna decisione sul futuro dell’Ucraina sarà presa escludendo Volodymyr Zelensky.

“Non farei nulla senza” Volodymyr Zelensky, ha dichiarato il presidente americano in un’intervista telefonica alla Nbc News, durante il viaggio di ritorno verso gli Stati Uniti.

Commentando la posizione del presidente ucraino, secondo cui Stati Uniti, Russia e Cina non possono decidere le sorti del Paese senza la partecipazione di Kiev, Trump ha ribadito: “Sono d’accordo con lui. È il capo di quel Paese, quindi non farei nulla senza di lui”.

Le dichiarazioni arrivano in una fase delicata per la diplomazia internazionale: da una parte le pressioni americane per arrivare a un negoziato con la Russia, dall’altra la volontà degli alleati europei di continuare a sostenere l’Ucraina. Al centro del confronto restano proprio i miliardi di aiuti a Kiev e le condizioni necessarie per raggiungere un accordo di pace.