Un incontro destinato a segnare una pagina importante della diplomazia internazionale, con i presidenti delle tre grandi potenze mondiali seduti allo stesso tavolo per discutere di pace, sicurezza globale, guerra in Ucraina e armamenti nucleari. A Shenzhen, in Cina, si è aperto lo storico vertice trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, organizzato a margine del summit Apec e seguito con particolare attenzione dalla comunità internazionale.

Il faccia a faccia, inizialmente previsto per le 14:30 ora locale, è cominciato con quasi due ore di ritardo, alle 16:27, le 9:27 in Italia. Secondo quanto riferito dal corrispondente dell’agenzia russa Tass, la parte iniziale aperta alla stampa è durata oltre dieci minuti. A prendere per primo la parola è stato il presidente cinese Xi Jinping, padrone di casa dell’incontro, seguito dal presidente russo Vladimir Putin e infine dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Successivamente, i colloqui sono proseguiti a porte chiuse.

Tre interventi che hanno delineato le principali questioni al centro del confronto: dalla necessità di evitare una nuova escalation nucleare alla ricerca di una soluzione diplomatica ai conflitti internazionali, con particolare attenzione all’Ucraina. Un vertice nel quale sono emerse anche le differenti priorità strategiche di Washington, Pechino e Mosca, accomunate almeno nelle dichiarazioni iniziali dalla volontà di mantenere aperto il dialogo.

Xi Jinping: “importanza epocale”. La Cina chiede pace mondiale e scongiura una guerra nucleare

Ad aprire lo storico incontro è stato il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, che ha definito il vertice di Shenzhen di “importanza epocale”, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua.

Il leader cinese ha posto al centro del suo intervento il ruolo delle tre grandi potenze nella salvaguardia degli equilibri internazionali, sostenendo che Cina, Stati Uniti e Russia debbano “salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità mondiali”.

“In quanto grandi potenze mondiali e membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, i nostri tre Paesi dovrebbero dare il buon esempio, collaborare per affrontare le sfide globali, salvaguardare insieme la pace e la stabilità nel mondo e offrire un contributo maggiore al progresso dell’umanità”, ha affermato Xi Jinping davanti a Trump e Putin.

Il presidente cinese ha quindi insistito sulla necessità di costruire rapporti stabili tra le principali potenze, presentando il dialogo non come una semplice opportunità diplomatica, ma come una condizione indispensabile per affrontare le crisi internazionali.

“Un’interazione positiva tra le grandi potenze non è una questione di scelta, bensì un requisito imprescindibile”, ha dichiarato Xi.

Il leader di Pechino ha ricordato che la Cina ha “promosso un partenariato strategico globale di coordinamento con la Russia per una nuova era” e ha contemporaneamente “cercato attivamente di costruire una relazione costruttiva e strategicamente stabile” con gli Stati Uniti.

Particolarmente significativo il passaggio dedicato al pericolo di una guerra nucleare, uno dei temi centrali del vertice trilaterale. “Occorre compiere ogni sforzo per prevenire una guerra nucleare”, ha ammonito Xi Jinping, pronunciando poi un appello alla responsabilità delle potenze atomiche.

“Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. È necessario profondere ogni sforzo per evitare una guerra nucleare, rispettare il Trattato di non proliferazione nucleare e mantenere la stabilità strategica globale”, ha affermato il presidente cinese, secondo quanto riportato da Xinhua.

Parole che collocano il tema del disarmo nucleare e della stabilità strategica tra le questioni più importanti del confronto tra i tre leader.

Accanto alla sicurezza globale, Xi Jinping ha affrontato anche la delicata questione di Taiwan nel precedente incontro bilaterale con Donald Trump. Secondo i media statali cinesi, il presidente di Pechino ha ribadito che gli Stati Uniti “devono continuare a fare la cosa giusta” per evitare nuove tensioni nelle relazioni tra i due Paesi.

“Sulla questione di Taiwan, gli Stati Uniti devono continuare a fare la cosa giusta per evitare l’emergere di grandi turbolenze nel rapporto Cina-Usa”, ha dichiarato Xi durante il colloquio bilaterale, secondo Xinhua. La stessa agenzia ha riferito che Trump avrebbe ribadito al presidente cinese che Washington “non sostiene l”indipendenza di Taiwan'”.

Donald Trump: “stiamo facendo la storia”. Dialogo con Putin e Xi per ridurre le armi nucleari

Nel suo intervento introduttivo, il presidente americano Donald Trump ha adottato toni particolarmente ottimistici, presentando il vertice trilaterale come un’opportunità per aprire una nuova fase nei rapporti tra Stati Uniti, Cina e Russia.

“Qui abbiamo la possibilità di cercare nuove opportunità, nuovi approcci su tutta una serie di importanti questioni”, ha affermato Trump, indicando come obiettivo quello “ovviamente di creare un futuro migliore per tutti noi e più sicurezza”.

“E’ incredibile quello che sta succedendo”, ha aggiunto il presidente americano, ricordando che quest’anno “è la seconda volta” che si trova in Cina, “dopo la visita di Stato di maggio Pechino”, durante la quale, secondo Trump, “molte cose sono state ottenute”.

Il presidente degli Stati Uniti ha quindi espresso apprezzamento per l’organizzazione dell’incontro, definendo “un onore un essere qui” la sua partecipazione al summit.

“Mi voglio congraturale con Xi Jinping per aver organizzato un vertice di grande successo, davvero di grande successo. Sono lieto che questo viaggio ci abbia dato l’opportunità di questa prima riunione trilaterale tra Stati Uniti, Cina e Russia. E oggi stiamo in molti sensi facendo la storia. Noi tre abbiamo molto da discutere e abbiamo già discusso di parecchie cose come presidenti dei tre più grandi paesi del mondo”, ha dichiarato Trump.

Il presidente americano è tornato quindi sul significato storico della riunione, sottolineando la responsabilità dei tre leader nel mantenere aperto un confronto anche sulle questioni più divisive.

“Oggi stiamo in molti sensi facendo la storia. Noi tre abbiamo molto da discutere e abbiamo già discusso di parecchie cose come presidenti dei tre più grandi paesi del mondo. Abbiamo doveri particolari nel mantenere un dialogo aperto e rispettoso. Questo incide non solo sui nostri popoli ma su tutto il pianeta”, ha affermato.

Secondo Trump, il confronto diretto tra i leader rappresenta uno strumento essenziale per affrontare le crisi, anche quando le rispettive posizioni politiche e strategiche sono profondamente differenti.

“Troppo spesso i leader del passato – sottolinea Trump – non hanno parlato con i leader di paesi con cui avevano disaccordi. Noi la pensiamo al contrario. Nessuno problema è stato mai risolto con il rifiuto di parlarsi. La pace è stata raggiunta con un dialogo congiunto”.

Una parte importante delle dichiarazioni del presidente americano ha riguardato il controllo degli armamenti nucleari. Trump ha sostenuto che Stati Uniti, Russia e Cina si trovano “nella posizione unica” di poter contribuire a una riduzione degli arsenali atomici mondiali.

Nel corso del vertice sarà quindi affrontata anche “la potenziale riduzione di armi”, un obiettivo che lo stesso presidente americano ha riconosciuto essere particolarmente complesso.

“Devo dire che è francamente è molto difficile farlo, perché una volta che hai armi nucleari è molto difficile non averle”, ha osservato Trump, ribadendo inoltre la volontà di discutere della propria azione per “impedire che l’Iran abbia armi nucleari”.

Tra i principali argomenti affrontati anche la guerra tra Russia e Ucraina, già oggetto di un precedente colloquio bilaterale tra Trump e Putin nella stessa giornata.

“Parleremo di tutti i problemi del mondo, della guerra tra la Russia e l’Ucraina”, ha annunciato il presidente americano, spiegando che con Putin “abbiamo avuto una lunga discussione in merito oggi su questo. Spera che la controparte sia favorevole alla fine della guerra”.

Trump ha quindi manifestato la speranza che possano emergere condizioni favorevoli a un percorso negoziale.

“Credo che stiano succedendo cose, penso che lui, e spero l’altra parte, vogliano vedere la fine della guerra”, ha dichiarato riferendosi al presidente russo e alla possibilità di arrivare alla conclusione del conflitto.

Non sono mancate, infine, parole critiche nei confronti della Corte penale internazionale. Trump ha annunciato che tra le questioni da affrontare ci sarà anche quella “dell’organizzazione della Corte penale internazionale (Cpi) che è fuori controllo e che va molto al di la della sua giurisdizione”.

Vladimir Putin: “interessi condivisi sull’Ucraina”. Russia, Cina e Stati Uniti responsabili della pace mondiale

Il presidente russo Vladimir Putin ha concentrato il proprio intervento sulla responsabilità delle grandi potenze nel garantire la sicurezza internazionale e sulla possibilità di individuare punti di convergenza nella gestione dei principali conflitti.

Il leader del Cremlino ha ricordato il ruolo storico dei tre Paesi, richiamando la conclusione della Seconda Guerra Mondiale e la necessità di utilizzare il dialogo per costruire condizioni di maggiore stabilità.

“I nostri tre Paesi sono uniti non solo per lo status di essere i vincitori della Seconda Guerra Mondiale ma cosa più importante dalla responsabilità condivisa di mantenere la pace e la sicurezza internazionali”, ha dichiarato Putin durante il vertice.

Il presidente russo ha quindi sostenuto che la cooperazione tra Mosca, Pechino e Washington potrebbe rappresentare un fattore importante per il futuro degli equilibri internazionali.

“Siamo convinti che Russia, Cina e Stati Uniti, i nostri popoli, siano capaci di portare contributi significati al rafforzamento della sicurezza e della stabilità nel mondo se cooperano in modo costruttivo come partner sulla base di reciproco rispetto, eguaglianza ed equilibrio degli interessi”, ha aggiunto.

Uno dei passaggi centrali dell’intervento di Putin ha riguardato direttamente la guerra in Ucraina, questione sulla quale il presidente russo ha riferito di aver già avuto colloqui separati con gli altri due leader.

“I nostri Paesi hanno interessi condivisi nella risoluzione dei conflitti regionali, anche in Ucraina”, ha affermato Putin, sottolineando di aver affrontato l’argomento il giorno precedente con il presidente cinese Xi Jinping.

Il presidente russo ha spiegato che anche nell’incontro bilaterale con Donald Trump, svoltosi prima dell’apertura del vertice a tre, “ci siamo concentrati” sulla questione ucraina.

Il confronto tra le tre potenze, secondo Putin, non dovrebbe tuttavia limitarsi esclusivamente ai conflitti in corso, ma riguardare anche altre minacce alla sicurezza globale.

“Abbiamo interessi condivisi nel contrastare le sfide del terrorismo, della criminalità transnazionale”, ha evidenziato il presidente russo, aggiungendo che “i nostri popoli possono dare contributi concreti alla pace”.

Le parole di Putin si inseriscono così in un quadro diplomatico nel quale Mosca individua nella cooperazione con Washington e Pechino uno strumento per affrontare alcune delle principali crisi internazionali, pur in presenza di divergenze strategiche tra i tre Paesi.

Il vertice storico di Shenzhen è quindi proseguito a porte chiuse dopo gli interventi introduttivi. Le dichiarazioni di Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin hanno evidenziato una volontà comune di discutere di pace e sicurezza, senza tuttavia anticipare accordi concreti. L’attenzione resta concentrata soprattutto sulla guerra in Ucraina, sul futuro degli arsenali nucleari e sui rapporti tra le grandi potenze, temi sui quali si misureranno gli eventuali risultati del confronto.