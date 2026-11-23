Donald Trump rivendica il merito del clamoroso ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA e lo celebra a modo suo, pubblicando su Truth Social un fotomontaggio destinato a far discutere. Il presidente degli Stati Uniti sostiene di aver personalmente convinto il Consiglio di Amministrazione del colosso tecnologico a reintegrare il suo storico amministratore delegato, dopo le dimissioni legate alle rivelazioni sulla sua vita privata e ai sospetti di possibili collegamenti con l’intelligence cinese.

Trump rivendica il reintegro di Jensen Huang: “ho parlato con loro e li ho convinti”

Il presidente americano ha rivendicato apertamente il proprio intervento in un’intervista telefonica alla CNBC, raccontando di aver parlato con i componenti del Consiglio di Amministrazione di NVIDIA per favorire il ritorno del manager alla guida della società. “Ho parlato con loro, mettiamola così. E li ho convinti”, ha dichiarato Donald Trump, attribuendosi un ruolo decisivo nella scelta del board.

Una presa di posizione particolarmente significativa, considerando il peso economico e strategico di NVIDIA, tra le aziende più importanti al mondo nel settore dei semiconduttori, dei chip avanzati e dell’intelligenza artificiale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità il reintegro di Huang, dopo una serie di incontri e discussioni con il manager e dopo aver ricevuto pareri da alti livelli del governo statunitense.

Trump su Truth Social: “decisione giusta, Jensen è un tesoro nazionale”

Il sostegno del presidente americano è arrivato anche attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, nel quale Trump ha difeso senza esitazioni il ritorno del manager. “Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione giusta e opportuna di reintegrare Jensen Huang nel ruolo di amministratore delegato”, ha scritto Trump.

Il presidente ha poi sottolineato l’importanza della leadership di Huang per il futuro della società e per l’intera economia statunitense. “Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell’azienda e dell’economia americana”, ha aggiunto il tycoon, definendo il manager 63enne di origine taiwanese “un grande patriota e un tesoro nazionale”.

Il fotomontaggio pubblicato da Trump: Jensen Huang al posto del presidente nell’immagine dell’attentato di Butler

Ma il particolare più sorprendente della giornata è arrivato ancora una volta dai social. Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un’immagine modificata che riprende uno degli scatti più famosi della sua carriera politica: quello realizzato il 13 luglio 2024, immediatamente dopo l’attentato subito durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania.

Nella fotografia originale, diventata uno dei simboli della campagna presidenziale americana del 2024, Trump appare con il volto insanguinato mentre alza il pugno verso il cielo, circondato dagli agenti del Secret Service e con la bandiera degli Stati Uniti sullo sfondo.

Nel fotomontaggio pubblicato dal presidente, però, al suo posto compare Jensen Huang. Il CEO di NVIDIA viene rappresentato nella stessa posa, ma con un dettaglio decisamente insolito: nella mano alzata stringe un reggiseno rosso, mentre sullo sfondo la bandiera americana è stata sostituita da quella di NVIDIA.

Un’immagine provocatoria, che richiama chiaramente le vicende personali che avevano portato alle dimissioni di Huang e che Trump ha scelto per celebrare pubblicamente il suo ritorno alla guida del colosso tecnologico. Il fotomontaggio non documenta naturalmente un episodio reale, ma rielabora digitalmente il celebre scatto dell’attentato di Butler.

La scelta di utilizzare un’immagine così riconoscibile aggiunge un elemento di spettacolarizzazione a una vicenda che intreccia politica americana, tecnologia, sicurezza nazionale e rapporti con la Cina.

Il caso NVIDIA e i sospetti sull’intelligence cinese: Trump esclude rischi per la sicurezza nazionale

Il ritorno di Huang arriva dopo le dimissioni presentate in seguito alle rivelazioni su una relazione extraconiugale con Alice Huang, donna d’affari sospettata da alcuni funzionari statunitensi di possibili collegamenti con l’intelligence cinese.

Si tratta di sospetti oggetto di accertamenti, non di responsabilità definitivamente dimostrate. La vicenda aveva sollevato interrogativi sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sul rispetto delle norme relative all’esportazione di tecnologie avanzate.

Trump, tuttavia, ha voluto chiarire pubblicamente la posizione della sua amministrazione.

“Il governo degli Stati Uniti non ha motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in Nvidia comporti rischi per la sicurezza nazionale – ha aggiunto Trump – Il procuratore generale degli Stati Uniti ha confermato che il governo americano non dispone di prove che Huang abbia tenuto condotte illecite”.

Il presidente ha comunque sottolineato la necessità di proseguire gli approfondimenti interni sul rispetto delle disposizioni americane relative ai controlli sulle esportazioni.

Secondo Trump, NVIDIA “dovrebbe proseguire la sua approfondita indagine interna sul rispetto delle norme statunitensi sui controlli alle esportazioni, per assicurarsi di adempiere ai propri obblighi di legge e al proprio dovere patriottico di tutelare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

Le dichiarazioni del presidente, dunque, non cancellano la necessità di verificare gli aspetti ancora aperti della vicenda, soprattutto in relazione ai possibili rischi riguardanti il trasferimento di tecnologie sensibili.

Trump rivela il colloquio con Xi Jinping: “mi ha sorpreso che sapesse così poco di Jensen”

Nel corso dell’intervista alla CNBC, Donald Trump ha rivelato di aver discusso anche con il presidente cinese Xi Jinping della situazione di Jensen Huang.

Il capo della Casa Bianca ha riferito di aver parlato “a lungo” con il leader cinese del manager di NVIDIA, manifestando tuttavia una certa sorpresa per il livello di conoscenza che Xi avrebbe dimostrato nei suoi confronti. Trump si è detto “sorpreso”, aggiungendo: “Non lo conosce davvero. Mi ha sorpreso che sapesse così poco di Jensen”.

Il presidente americano ha poi allargato il discorso ai rapporti diplomatici tra Washington e Pechino, sostenendo che Xi abbia manifestato “rispetto” verso gli Stati Uniti, mentre “due anni fa non li rispettava”.

Trump ha richiamato, in particolare, l’accoglienza ricevuta dal presidente cinese direttamente all’aereo durante il loro recente incontro, interpretandola come un segnale significativo del cambiamento nei rapporti tra i due Paesi. “Questo è un segnale”, ha commentato.