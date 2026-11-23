Jensen Huang torna alla guida di NVIDIA. La società americana, protagonista mondiale nel settore dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi, lunedì 23 novembre 2026, la reintegrazione immediata del suo storico leader nelle cariche di Presidente, Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione. Una decisione che ha provocato un’immediata reazione positiva dei mercati finanziari, con le azioni NVIDIA in rialzo del 31,3% nelle contrattazioni pre-mercato.

Il ritorno di Huang è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, al termine di una serie di discussioni e incontri con il manager. Un confronto che, secondo quanto comunicato dall’azienda, ha convinto i consiglieri della sua franchezza e della sua capacità di tornare a guidare NVIDIA.

NVIDIA, Jensen Huang torna CEO: il ruolo del governo degli Stati Uniti

Uno degli aspetti più significativi della decisione riguarda il coinvolgimento delle autorità statunitensi. Nel corso del processo decisionale, il Consiglio di Amministrazione ha infatti ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti. Sulla base di questi contributi, il Consiglio ha dichiarato di essere fiducioso che la reintegrazione di Jensen Huang non comporti rischi per la sicurezza nazionale. Un elemento che assume particolare rilievo considerando il ruolo strategico di NVIDIA nel settore delle tecnologie avanzate e dell’intelligenza artificiale.

Il Consiglio di Amministrazione: “Jensen è la persona giusta per guidare NVIDIA”

La società ha accompagnato l’annuncio con una dichiarazione ufficiale nella quale viene ribadita la piena fiducia nei confronti del manager e nella sua capacità di guidare l’azienda.

“Il Consiglio di Amministrazione ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare NVIDIA e che la sua reintegrazione sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti.

Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l’ora di collaborare con lui nel suo ritorno alla guida dell’azienda. Siamo grati a Colette Kress per l’eccellente servizio svolto come CEO ad interim, oltre alle sue continue responsabilità come Direttore Finanziario di NVIDIA”.

Il Consiglio ha dunque espresso il proprio apprezzamento anche nei confronti di Colette Kress, che ha ricoperto temporaneamente il ruolo di Amministratore Delegato, continuando a mantenere le responsabilità di Direttore Finanziario di NVIDIA.

Azioni NVIDIA in forte rialzo: +31,3% nelle contrattazioni pre-market

La notizia del ritorno di Huang ha avuto un impatto immediato sui mercati. Le azioni NVIDIA hanno registrato un aumento del 31,3% nel pre-market, un movimento particolarmente significativo per una delle società tecnologiche più importanti al mondo.

La reazione degli investitori evidenzia l’importanza attribuita alla continuità della leadership di Jensen Huang, figura centrale nello sviluppo industriale e tecnologico della società.

Jensen Huang rompe il silenzio: “Sono onorato di tornare in NVIDIA”

Il ritorno alla guida dell’azienda è stato commentato direttamente da Jensen Huang, che ha espresso gratitudine nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti, degli azionisti e di tutte le persone che gli hanno manifestato il proprio sostegno.

“Sono onorato di tornare in NVIDIA e di guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale.

Assumo questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di NVIDIA per la fiducia e la riflessione dimostrate durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership come Presidente e a Colette Kress e al nostro staff dirigenziale per aver guidato NVIDIA in questo periodo. Ringrazio inoltre profondamente i nostri dipendenti, gli azionisti, i leader del settore e i partner di tutto il mondo per il loro straordinario supporto. Soprattutto, sono grato per l’amore e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare al lavoro”.

Nelle sue parole emerge la volontà di riprendere immediatamente il lavoro alla guida di NVIDIA, in una fase che lo stesso Huang descrive come l’inizio di una nuova rivoluzione industriale.

Il futuro di NVIDIA e la nuova fase dell’intelligenza artificiale

Con la reintegrazione di Jensen Huang come Presidente e CEO, NVIDIA apre una nuova fase della propria governance, riportando al vertice il manager che ha contribuito in maniera determinante alla crescita e all’affermazione internazionale della società.

La decisione unanime del Consiglio, i pareri ricevuti dal governo statunitense e la forte reazione delle azioni nel pre-market rappresentano gli elementi principali di una giornata di particolare rilevanza per il colosso tecnologico.

Al centro delle prospettive future rimangono lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, l’innovazione tecnologica e il ruolo di NVIDIA nella trasformazione dell’industria digitale. Una sfida che Jensen Huang torna ad affrontare con il sostegno dichiarato del Consiglio di Amministrazione e l’obiettivo di riprendere la guida operativa della società.