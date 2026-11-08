Tragedia a Reggio Calabria, è morto al GOM il dirigente del Padova colpito da malore improvviso al PalaCalafiore

Non ce l’ha fatta Giuseppe Scandolaro, storico dirigente del Padova Millennium Basket, colpito da un gravissimo malore nella giornata di ieri, sabato 7 novembre, a Reggio Calabria. L’uomo si trovava all’esterno del PalaCalafiore di Pentimele, dove la formazione veneta avrebbe dovuto affrontare la Reggio BIC in una partita del campionato di Serie A di basket in carrozzina. Le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate e, nonostante i prolungati interventi dei soccorritori e il successivo trasferimento al GOM, è arrivata la notizia del decesso.

La morte di Giuseppe Scandolaro, conosciuto come Beppe, ha suscitato profonda commozione nelle due società e nell’intero movimento della pallacanestro paralimpica italiana. Scandolaro aveva dedicato circa trent’anni della propria vita al Padova Millennium Basket, diventando una presenza importante nella storia del sodalizio veneto.

Il malore al PalaCalafiore di Reggio Calabria e i soccorsi

La tragedia si è verificata sabato 7 novembre, poco prima dell’inizio dell’incontro tra Reggio BIC e Padova Millennium Basket. Scandolaro, arrivato in Calabria insieme alla delegazione ospite, si trovava nel parcheggio adiacente al palazzetto dello sport quando è stato improvvisamente colto da un malore, perdendo conoscenza. Le persone presenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, che ha avviato le operazioni di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Le manovre sono proseguite per oltre quaranta minuti, mentre cresceva la preoccupazione tra quanti si trovavano nell’impianto sportivo.

Successivamente Scandolaro è stato trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove era giunto in condizioni estremamente critiche. Nella serata di sabato è arrivata la drammatica conferma della sua morte. Si è conclusa così tragicamente una trasferta che avrebbe dovuto essere dedicata esclusivamente allo sport.

Reggio BIC-Padova rinviata dopo il dramma: il cordoglio della società reggina

Quanto accaduto all’esterno del PalaCalafiore ha inevitabilmente avuto conseguenze anche sul programma sportivo. La partita tra la formazione reggina e il Padova Millennium Basket non è stata disputata ed è stata rinviata a data da destinarsi. La gravità dell’emergenza aveva profondamente colpito i componenti delle due squadre, gli staff e le persone presenti per assistere all’incontro. Nelle ore successive, la speranza di ricevere notizie positive sulle condizioni del dirigente veneto ha lasciato spazio al dolore per la sua scomparsa. Anche la Reggio BIC ha espresso il proprio cordoglio attraverso i canali social, manifestando vicinanza alla società padovana e alla famiglia Scandolaro. Il lutto ha unito idealmente le due realtà sportive che avrebbero dovuto confrontarsi sul parquet dell’impianto di Pentimele.

Chi era Giuseppe Scandolaro, storico dirigente del Padova Millennium Basket

Giuseppe Scandolaro era una figura conosciuta e apprezzata nell’ambiente del basket in carrozzina. Da circa trent’anni partecipava alla vita del Padova Millennium Basket, contribuendo con il proprio impegno al percorso della società e alle attività legate alla pallacanestro paralimpica. La società veneta rappresenta una realtà storica della disciplina. Fondata nel 1999, ha sviluppato negli anni un’attività sportiva e sociale dedicata alla promozione del basket in carrozzina, partecipando ai campionati nazionali e a competizioni internazionali.

Proprio nella stagione 2026-2027 il Padova Millennium Basket è tornato a disputare la Serie A, dopo aver conquistato la promozione al termine di un campionato di Serie B concluso con diciassette vittorie in altrettante partite. La trasferta di Reggio Calabria rappresentava un altro appuntamento del nuovo percorso nella massima categoria. La scomparsa di Scandolaro assume un significato particolarmente doloroso anche per il legame della sua famiglia con questo sport. Il figlio Mattia Scandolaro è infatti un atleta di basket in carrozzina, impegnato nel movimento paralimpico italiano.

Basket in carrozzina in lutto: un minuto di silenzio per Giuseppe Scandolaro

Il ricordo del dirigente padovano accompagnerà anche le partite in programma oggi, domenica 8 novembre, nella prima giornata del campionato UISP di basket in carrozzina. È stato infatti previsto un minuto di silenzio prima di due incontri, come segno di rispetto e vicinanza alla famiglia. Il momento di raccoglimento interesserà la partita tra Reggio Emilia e Salgareda, in programma alle ore 12 al PalaMenozzi, e quella tra Santo Stefano e Perugia, prevista alle ore 15 al PalaPrincipi.

Il ricordo coinvolgerà così atleti, dirigenti, arbitri e appassionati, accomunati dal dolore per la perdita di una persona che aveva dedicato una parte importante della propria esistenza allo sviluppo dello sport paralimpico. Per Reggio Calabria e per il Padova Millennium Basket, quella di sabato 7 novembre resterà una giornata segnata da una tragedia che ha superato i confini della competizione sportiva. La morte di Giuseppe Scandolaro lascia un vuoto nella comunità della pallacanestro in carrozzina e nel mondo delle persone che, attraverso il proprio impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita dello sport e dei suoi valori.