Terremoto in Calabria, dopo 6 anni a Sartano ripartono i lavori per la nuova scuola antisismica

La scossa di terremoto registrata questa mattina a Cerisano, in provincia di Cosenza, riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza degli edifici scolastici in Calabria. Proprio mentre il territorio torna a confrontarsi con il rischio sismico, arriva una notizia importante per la comunità di Sartano, frazione di Torano Castello: entro il mese di novembre è prevista la riapertura del cantiere per la realizzazione della nuova scuola antisismica, destinata a ospitare circa cento bambini della scuola primaria e dell’infanzia. Un intervento atteso da anni, rimasto bloccato per oltre sei anni e che adesso dovrebbe finalmente riprendere dopo un lungo percorso amministrativo e istituzionale. Ad annunciarlo è Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, che ha seguito personalmente la vicenda e promosso una battaglia per recuperare i finanziamenti destinati all’opera. Una mobilitazione che, secondo quanto riferito dallo stesso Corbelli, ha contribuito a sbloccare risorse anche per centinaia di altri edifici scolastici italiani rimasti incompiuti o in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Nuova scuola antisismica a Sartano, il cantiere ripartirà entro novembre

Il nuovo edificio scolastico sorgerà nello stesso spazio centrale occupato in precedenza dalla vecchia scuola elementare, in via Padula. La struttura originaria era stata demolita nel febbraio 2020 perché considerata fatiscente e pericolosa, anche alla luce delle sue caratteristiche costruttive e dell’assenza di criteri antisismici. Realizzata negli anni Sessanta, secondo quanto riferito da Corbelli presentava criticità strutturali che avevano reso necessario l’abbattimento. Al suo posto è prevista la costruzione di una scuola moderna e sicura, destinata ad accogliere gli alunni della primaria e dell’infanzia. L’annuncio della ripartenza dei lavori assume un significato particolare alla luce del terremoto registrato a Cerisano, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di investire nella prevenzione e nella sicurezza delle strutture frequentate quotidianamente dai bambini.

“Terremoti, prevenzione e sicurezza. Nuove scuole antisismiche. La continua emergenza terremoti (l’ultimo, in ordine di tempo, questa mattina a Cerisano, comune vicino Cosenza) dimostra tutta la loro importanza, indispensabilità e anche urgenza. Entro questo mese di novembre riaprirà a Sartano, frazione di Torano Castello, il cantiere e riprenderanno i lavori (che erano fermi da oltre 6 anni) per la realizzazione del nuovo, moderno, sicuro e antisismico edificio scolastico, che ospiterà Primaria e Infanzia, con un centinaio di bambini, e sorgerà nello stesso spazio centrale, in via Padula, della vecchia scuola elementare, abbattuta nel febbraio del 2020, perché fatiscente, pericolosa, in quanto costruita negli anni 60 solo con calce e vecchi tufi, senza alcun criterio antisismico, con una lunga e larga campata sospesa nel vuoto, senza alcun appoggio solido”.

La battaglia per recuperare i finanziamenti: coinvolte altre 427 scuole italiane

La vicenda della scuola di Sartano si inserisce in una questione più ampia che riguarda il recupero dei finanziamenti destinati all’edilizia scolastica. Corbelli ricorda di aver avviato nel dicembre 2021 una lunga iniziativa per evitare che il nuovo edificio del proprio borgo restasse un’opera incompiuta. Un percorso portato avanti insieme alla Regione Calabria, al presidente Roberto Occhiuto, all’ex vicepresidente Giusi Princi, oggi europarlamentare, e al dirigente generale del settore Lavori Pubblici, ingegnere Francesco Tarsia. Secondo la ricostruzione del leader del Movimento Diritti Civili, la mobilitazione ha contribuito all’adozione di un decreto governativo nel giugno 2025, attraverso il quale è stato possibile recuperare e rifinanziare complessivamente 427 scuole in Italia, con risorse pari a 463 milioni di euro. Si tratta di interventi che comprendono sia la realizzazione di nuovi edifici sia opere di ristrutturazione e messa in sicurezza, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio sismico.

Le strutture interessate avevano inizialmente beneficiato di finanziamenti della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, successivamente scaduti e non più utilizzabili a causa del mancato completamento dei lavori entro il termine previsto dell’ottobre 2021. Tra le ragioni indicate figurano le conseguenze della pandemia, i mancati interventi dei precedenti governi e altri ostacoli che avevano rallentato o impedito la conclusione delle opere. In diversi casi, secondo Corbelli, i cantieri erano rimasti fermi per anni e le scuole erano ormai considerate destinate ad aggiungersi all’elenco delle incompiute italiane. Il nuovo provvedimento avrebbe consentito di recuperare le risorse necessarie per proseguire gli interventi, offrendo una prospettiva anche alla scuola di Sartano. Tra le 427 strutture interessate, una trentina si troverebbero in Calabria.

Appalto da quasi un milione di euro: si attende l’aggiudicazione dei lavori

Per la ripartenza del cantiere di Sartano manca adesso il completamento della procedura di affidamento dei lavori. Come spiegato da Corbelli, si attende che la commissione extracomunale competente, con sede a Lattarico, proceda all’aggiudicazione dell’appalto a una delle imprese partecipanti al bando. L’importo dell’intervento è di quasi un milione di euro, a fronte di un finanziamento iniziale pari a un milione e 300 mila euro, già parzialmente utilizzato per la demolizione del vecchio edificio e per altre spese previste. La seduta pubblica della commissione giudicatrice per l’apertura delle offerte si è svolta il 15 ottobre scorso. Secondo le previsioni riferite dal leader del Movimento Diritti Civili, la conclusione della procedura dovrebbe arrivare a breve, consentendo al Comune di Torano Castello di procedere con la riattivazione del cantiere.

“A Sartano si è in ora attesa che la Commissione extracomunale preposta, con sede a Lattarico, aggiudichi l’appalto (per un importo di quasi un milione di euro, rispetto al finanziamento iniziale di un milione e 300 mila euro, in piccola parte utilizzato per la demolizione della vecchia scuola e per sostenere altri costi previsti) a una delle tante ditte partecipanti al bando, che ha presentato l’offerta migliore. Dopo la seduta pubblica della Commissione giudicatrice, per l’apertura delle buste con le offerte, svoltasi il 15 ottobre scorso, dovrebbe essere oramai una questione di giorni. Dopodiché toccherà al Comune di Torano, al sindaco Lucio Franco Raimondo, con il quale sono da sempre in continuo contatto, far ripartire subito i lavori”.

Il prossimo passaggio sarà dunque affidato all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lucio Franco Raimondo, chiamata a dare seguito all’aggiudicazione e a consentire la ripresa effettiva dei lavori. Corbelli riferisce di essere in costante contatto con il primo cittadino per seguire l’evoluzione della vicenda e arrivare alla conclusione di un percorso che si trascina da diversi anni. La riapertura del cantiere, annunciata entro novembre, rappresenterebbe un passaggio fondamentale per restituire alla comunità una struttura scolastica moderna e adeguata alle esigenze di sicurezza del territorio.

La Media Valle del Crati e il rischio sismico: “Una scuola moderna e sicura”

Un aspetto centrale dell’intervento riguarda la collocazione geografica di Sartano, situata nella Media Valle del Crati, un’area caratterizzata da un’elevata pericolosità sismica. Proprio per questa ragione, Corbelli sottolinea l’importanza di sostituire il vecchio edificio con una struttura progettata secondo criteri antisismici. Il leader del Movimento Diritti Civili ha recentemente pubblicato su Facebook anche un’immagine del progetto della nuova scuola, illustrando le caratteristiche dell’edificio previsto e ribadendo la soddisfazione per il percorso che dovrebbe consentirne finalmente la costruzione. L’obiettivo è garantire ai bambini e al personale scolastico ambienti adeguati, capaci di offrire condizioni di sicurezza migliori rispetto alla precedente struttura.

Corbelli ha definito la nuova scuola “sarà bella, moderna e sicura. In grado di resistere anche a… terremoti e uragani , che sono oggi, purtroppo, come ci ricorda la drammatica cronaca quotidiana, una minaccia costante per l’intero Paese. Nel nostro caso ricordo che Sartano si trova nella Media Valle del Crati, una delle zone a più forte rischio sismico d’Italia. Per questo sono particolarmente soddisfatto e contento di aver fatto prima abbattere la vecchia scuola a rischio crollo e ora di far ricostruire il nuovo, moderno e sicuro edificio antisismico e sono anche orgoglioso che grazie alla mia lunga battaglia si sono potute salvare e rifinanziare in Italia altre 427 (una trentina quelle calabresi) scuole, anch’esse ferme da anni e considerate oramai perse”.

La scuola di Sartano finanziata due volte: dal 2016 alla nuova ripartenza

La storia dell’intervento affonda le radici nel 2016, quando la scuola di Sartano aveva ottenuto un primo finanziamento dalla Regione Calabria durante la presidenza di Mario Oliverio. Quelle risorse, tuttavia, non avevano consentito di portare a termine la realizzazione dell’opera nei tempi stabiliti e il finanziamento iniziale era successivamente andato perduto. Da qui la necessità di avviare una nuova iniziativa per recuperare la possibilità di costruire l’edificio. Secondo quanto ricostruito da Corbelli, il successivo impegno istituzionale, condotto insieme al presidente Roberto Occhiuto e agli altri rappresentanti regionali coinvolti, avrebbe consentito di ottenere un secondo finanziamento e di riaprire concretamente la prospettiva della realizzazione della scuola.

Il risultato atteso è la costruzione di un edificio destinato a ospitare circa cento bambini, in sostituzione di una struttura demolita ormai quasi sette anni fa. Una vicenda che mette in evidenza le difficoltà amministrative e finanziarie che possono accompagnare gli interventi di edilizia scolastica, ma anche l’importanza di garantire continuità alle opere considerate necessarie per la sicurezza delle comunità. La scossa registrata a Cerisano rende particolarmente attuale il tema della prevenzione sismica e della necessità di disporre di scuole moderne e sicure. Per Sartano, dopo anni di attesa e un lungo percorso per recuperare le risorse, il prossimo obiettivo è trasformare l’annunciata ripartenza del cantiere nella realizzazione effettiva del nuovo edificio scolastico.