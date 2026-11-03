Tangenziale di Reggio Calabria paralizzata: traffico nel caos e code chilometriche in entrambe le direzioni

Mattinata di pesantissimi disagi per gli automobilisti in transito sul raccordo autostradale. La tangenziale di Reggio Calabria è completamente paralizzata a causa di una sequenza di criticità che hanno mandato in tilt l’arteria fondamentale della città. I primi forti rallentamenti sono iniziati attorno alle ore 8:00, a seguito di un primo incidente stradale verificatosi lungo la carreggiata sud nel tratto compreso tra lo svincolo di Spirito Santo e l’uscita per Reggio Centro. L’impatto ha causato un immediato restringimento del flusso veicolare in pieno orario di punta, innescando ripercussioni a catena sull’intera rete viaria.

Fila chilometrica in direzione sud: traffico fermo dallo svincolo del porto Con il trascorrere dei minuti la situazione è andata peggiorando e attualmente si registra una fila chilometrica in direzione sud che non accenna a diminuire. Il serpentone di veicoli a passo d’uomo o completamente fermi parte ormai quasi all’altezza dello svincolo del porto e si estende senza interruzioni fino a Reggio Centro. I ritardi accumulati dai pendolari sono consistenti, trasformando l’attraversamento del tratto urbano in una vera e propria trappola per chiunque debba raggiungere i luoghi di lavoro o il centro cittadino.

Tempi di percorrenza clamorosi verso nord: uscite intasate a Cardinale Portanova e Via Lia La paralisi non risparmia il senso di marcia opposto. Forti disagi e marcati rallentamenti stanno interessando anche la carreggiata nord, con code particolarmente estese e prolungate in prossimità delle uscite per Cardinale Portanova e Via Lia. In questi snodi nevralgici si segnalano tempi di percorrenza davvero clamorosi, con gli svincoli letteralmente congestionati che rendono arduo persino imboccare la viabilità ordinaria e finiscono per bloccare la corsia di marcia.