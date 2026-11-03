Incidente sulla tangenziale di Reggio Calabria: maxi tamponamento tra Spirito Santo e Reggio Centro, traffico in tilt

Un violento incidente e precisamente un tamponamento a catena si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Reggio Calabria, creando immediati disagi alla circolazione nel momento di massima affluenza. Il sinistro è avvenuto lungo la carreggiata sud, nel tratto compreso tra lo svincolo di Reggio Spirito Santo e l’uscita di Reggio Centro Bretelle. Stando alle prime ricostruzioni e alle testimonianze degli automobilisti in transito, sono almeno tre le automobili entrate in collisione lungo la corsia di marcia. L’impatto tra le vetture ha provocato danni evidenti alle carrozzerie e ha costretto i conducenti e gli occupanti dei mezzi a scendere dai veicoli incidentati per verificare le condizioni reciproche e constatare l’entità dei danni. La presenza di gente ferma a piedi sulla carreggiata, in un punto particolarmente trafficato e privo di una corsia d’emergenza adeguata, ha innalzato notevolmente il livello di pericolo per i veicoli in arrivo, costringendo il flusso veicolare a un brusco rallentamento per evitare ulteriori impatti.

Traffico paralizzato e lunghe code nell’orario di punta

Le ripercussioni sulla viabilità sono state pressoché istantanee e particolarmente pesanti. L’incidente si è verificato in pieno orario di punta, quando migliaia di pendolari, studenti e lavoratori stavano raggiungendo il centro cittadino e le zone limitrofe. La carreggiata, parzialmente ostruita dalle auto incidentate e dai detriti sparsi sull’asfalto, ha subito un drastico restringimento, lasciando transitabile a fatica una sola corsia a passo d’uomo. Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code chilometriche che partono già da diversi chilometri a monte del punto dell’impatto, interessando gli svincoli precedenti e bloccando l’intero asse viario in direzione sud. La colonna di veicoli a passo d’uomo ha provocato riflessi a catena anche sulle rampe di accelerazione e sulle arterie ordinarie collegate, con ripercussioni dirette sul traffico urbano della città, già normalmente congestionato nelle prime ore del mattino.

L’intervento dei soccorsi e la gestione della viabilità

Sul posto è stato richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine, del personale di soccorso stradale e degli operatori incaricati della gestione dell’arteria per eseguire i rilievi di rito, mettere in sicurezza l’area e provvedere alla tempestiva rimozione dei veicoli incidentati. La priorità resta quella di liberare la carreggiata e consentire il ripristino del normale flusso di circolazione nel più breve tempo possibile. Per chi è diretto verso sud o verso gli ingressi del centro città, è consigliabile valutare percorsi alternativi lungo la viabilità interna o imboccare uscite precedenti per aggirare il blocco stradale ed evitare di restare intrappolati nell’ingorgo.