Prosegue il tour nazionale di Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. Dopo l’appuntamento in Lombardia, il movimento ha fatto tappa a Bologna per l’assemblea organizzativa dell’Emilia-Romagna, durante la quale sono state annunciate le strategie politiche in vista delle prossime elezioni amministrative e nazionali. De Luca ha ufficializzato il sostegno ad Alberto Zanni, candidato sindaco civico di Bologna, presentando anche il simbolo con cui Sud chiama Nord parteciperà alla competizione elettorale con una propria lista. “Che serata straordinaria a Bologna per la nostra assemblea organizzativa dell’Emilia-Romagna! Grazie a tutti per la grande partecipazione e per l’entusiasmo: da questo palco abbiamo annunciato il nostro pieno sostegno ad Alberto Zanni, candidato sindaco civico al comune di Bologna, e presentato il nostro simbolo con cui saremo in campo con una nostra lista alle prossime elezioni amministrative”, sottolinea De Luca.

Sud chiama Nord, De Luca guarda alle Politiche e al centrodestra di Giorgia Meloni

L’assemblea di Bologna è stata anche l’occasione per ribadire la linea politica del movimento in vista delle prossime elezioni Politiche. De Luca ha annunciato l’intenzione di sottoporre un programma al centrodestra guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Da qui parte anche la nostra rotta per le politiche: consegneremo un programma concreto al centrodestra di Giorgia Meloni”. Il leader di Sud chiama Nord ha infine precisato i termini dell’interlocuzione con il centrodestra, sottolineando di non aver avanzato richieste di posti garantiti. “Sia chiaro a tutti: non abbiamo chiesto garanzie né poltrone sicure. È troppo facile fare i civici garantiti. Noi andiamo in mare aperto, a mani libere, senza paura. Avanti tutta, a testa alta”, conclude De Luca.