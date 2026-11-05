Sorgonà chiede le dimissioni di Andidero dal Comitato di quartiere di Mosorrofa: “basta offese, siamo una comunità unita”

Sasha Sorgonà chiede le dimissioni di Pasquale Andidero dalla carica di Presidente del Comitato di quartiere di Mosorrofa

Sasha Sorgonà Spinoza

Attraverso una nota stampa, il presunto Presidente del Comitato di quartiere Mosorrofa – già dimissionario a seguito di una sua candidatura al consiglio comunale e quindi incompatibile con tale carica – Pasquale Andidero si è lasciato andare a dichiarazioni fuori luogo rivolte nei confronti di diversi candidati al Consiglio comunale con tenore oltremodo offensivo. Ciò a seguito di una loro assenza ad una singola riunione peraltro priva di convocazioni formali. Attribuire ‘egoismo’ e ‘interesse privato’ a chi non era presente a un’assemblea è un’insinuazione che dice più su chi la pronuncia che su chi la subisce.

E’ evidente che chi non ha partecipato lo ha fatto per ragioni esclusivamente familiari e personali ovvero lavorative. Un’assenza non misura l’amore per la propria terra: lo misurano il lavoro, gli investimenti e l’impegno di ogni giorno, come quello che il sottoscritto porta avanti da anni a personalmente e con gli investimenti della propria famiglia attraverso la propria azienda, un’attività fiore all’occhiello di Mosorrofa e conosciuta in tutto il sud Italia“. È quanto dichiarato da Sasha Sorgonà, leader della Community Spinoza, attraverso una nota stampa.

Il punto, però, non è questo. Mosorrofa è stata sempre una comunità di persone pacate, virtuose e unite, i modi di fare di Andidero, evidentemente, non rappresentano i veri valori dei cittadini che egli aspirerebbe a rappresentare. Andidero ha un modo di fare che divide e offende: lo stesso che lo ha portato a rivolgersi in modo inaccettabile ai cittadini che non lo avrebbero votato. Un presidente di quartiere dovrebbe unire la comunità e rimanere apolitico, non dividerla in buoni e cattivi, né usare il comitato a proprio piacimento, senza regole condivise e senza metodo democratico. E chi si professa cristiano dovrebbe dare esempio di rispetto, non di sospetto verso il prossimo, ma questa è un’altra storia.

Mosorrofa e Sala di Mosorrofa hanno problemi concreti e meritano una guida autorevole, inclusiva e scelta dalle persone. Per questo chiedo ad Andidero di dimettersi dalla presidenza del Comitato di Quartiere al fine di indire immediatamente nuove elezioni per dare modo a chi vorrà impegnarsi di dare al comitato un indirizzo diverso in tema di inclusività e partecipazione democratica delle scelte“, conclude Sorgonà.

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