Si accende il confronto politico all’interno del centrodestra siciliano dopo le indiscrezioni sulla possibile candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della Regione Siciliana in vista delle elezioni regionali del 2027. L’indicazione del vicepresidente della Camera da parte di Forza Italia suscita la reazione della Lega, che rivendica il ruolo dell’intera coalizione nella scelta del candidato e richiama la posizione dell’attuale governatore Renato Schifani. A intervenire è Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega Italia federale in Sicilia, che invita “a non considerare già definita la candidatura del centrodestra e sottolinea come la decisione debba essere assunta attraverso un confronto tra tutte le forze politiche della coalizione”.

Regionali Sicilia 2027, Germanà frena sulla candidatura di Giorgio Mulè

“Non mi risulta che si sia ancora riunito il tavolo nazionale della coalizione di centrodestra, l’unico organismo deputato a esaminare le proposte dei singoli partiti e a individuare, attraverso un confronto condiviso, il prossimo candidato alla presidenza della Regione Siciliana. La scelta dovrà maturare attraverso una valutazione complessiva degli equilibri della coalizione e delle candidature che saranno avanzate da tutte le forze politiche. Non sarà un singolo partito a decidere, ma l’intero centrodestra, nel rispetto del peso, del ruolo e della rappresentatività di ciascuna componente”. La posizione espressa dal senatore distingue quindi l’eventuale indicazione interna di Forza Italia dalla scelta definitiva del candidato della coalizione, che secondo la Lega dovrà necessariamente passare dal tavolo nazionale.

Schifani e il secondo mandato, la Lega pronta a presentare altri candidati

Il passaggio politicamente più significativo dell’intervento di Germanà riguarda il futuro dell’attuale presidente della Regione, Renato Schifani, esponente di Forza Italia che si trova al suo primo mandato e che potrebbe quindi ricandidarsi nel 2027. “Ho ribadito più volte che, qualora Forza Italia dovesse mettere in discussione la ricandidatura del presidente Renato Schifani, la Lega è pronta a fare le proprie proposte, anche più di una. Abbiamo una classe dirigente autorevole, amministratori e personalità politiche in grado di offrire un contributo importante e di esprimere candidature all’altezza della sfida”. Una posizione che introduce un ulteriore elemento nel confronto interno alla coalizione. La discussione non riguarderebbe soltanto la scelta tra Schifani e Mulè, ma potrebbe estendersi anche a eventuali candidature espresse dagli altri partiti del centrodestra.

Centrodestra siciliano, Germanà invita a rinviare il confronto sulle candidature

“I giornalisti fanno legittimamente il proprio mestiere, cercando notizie e interpretando gli scenari politici, ma manca ancora un anno alla conclusione di questa legislatura. Ogni discussione sulle candidature, in assenza di un confronto ufficiale tra i partiti, è dunque assolutamente prematura. La priorità oggi deve essere il lavoro per la Sicilia e per i siciliani. Quando sarà il momento, il centrodestra si confronterà nelle sedi opportune e assumerà una decisione unitaria, nell’interesse della coalizione e della Regione”, sottolinea Germanà.