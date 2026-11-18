Una situazione politica decisamente particolare si apre in Sicilia in vista delle elezioni regionali del 2027. Secondo quanto si apprende, Forza Italia avrebbe individuato in Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, il proprio candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Una scelta che assume un significato ancora più rilevante considerando che l’attuale presidente della Regione, Renato Schifani, appartiene allo stesso partito e, soprattutto, avrebbe la possibilità di candidarsi per un secondo mandato. La notizia arriva al termine di una riunione dei vertici nazionali di Forza Italia, durante la quale sarebbe emersa la convergenza sul nome di Mulè. Un’indicazione che apre nuovi interrogativi sugli equilibri interni al partito e sul futuro politico dell’attuale governatore siciliano, eletto nel 2022 con il sostegno della coalizione di centrodestra.

Il paradosso di Schifani: presidente di Forza Italia, ma il suo partito guarda a un altro candidato

L’aspetto più particolare della vicenda riguarda proprio la posizione di Renato Schifani. L’attuale governatore è stato eletto nel settembre 2022, appartiene a Forza Italia e si trova al termine del suo primo mandato alla guida della Regione Siciliana. Non esiste, dunque, un impedimento legato al numero dei mandati che gli vieti di ripresentarsi nel 2027. Lo Statuto della Regione Siciliana, all’articolo 9, stabilisce infatti che la carica di presidente possa essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi. Schifani, avendo svolto un solo mandato, potrebbe quindi legittimamente concorrere per un secondo quinquennio. La sua eventuale mancata ricandidatura non dipenderebbe da un limite normativo, ma da una scelta politica del partito e della coalizione.

Ed è proprio questo elemento a rendere anomala la situazione: un partito che governa già la Sicilia con un proprio presidente, anziché confermarlo automaticamente per una seconda esperienza amministrativa, starebbe individuando un altro esponente della stessa formazione politica. Una circostanza che solleva interrogativi sul rapporto tra Schifani e i vertici nazionali di Forza Italia, oltre che sulle valutazioni politiche maturate in vista delle regionali.

Le tensioni tra Schifani e Forza Italia e il confronto sulla successione

L’indicazione di Giorgio Mulè arriva dopo settimane di confronto all’interno di Forza Italia sulla prospettiva delle elezioni regionali del 2027. Il rapporto tra il presidente Schifani e una parte dei vertici del partito è stato al centro di tensioni politiche, mentre il dibattito sulla futura candidatura ha progressivamente assunto una dimensione nazionale. Già nelle scorse settimane erano emersi dubbi sulla possibilità di una riconferma automatica dell’attuale governatore, nonostante Schifani non avesse abbandonato la prospettiva di concorrere per un secondo mandato. Il confronto ha interessato anche il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, protagonista di numerosi incontri con rappresentanti istituzionali, amministratori locali ed esponenti del partito. Proprio nelle ultime ore, Minardo aveva ribadito la volontà degli azzurri di esprimere il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana, senza però indicare esplicitamente il nome di Schifani. Un passaggio che, alla luce delle indiscrezioni sul vertice nazionale, assume un significato politico ancora più rilevante.

Giorgio Mulè aveva già dato la disponibilità per la presidenza della Regione

Il nome del vicepresidente della Camera non emerge per la prima volta nel confronto politico siciliano. Giorgio Mulè aveva infatti manifestato nei mesi scorsi la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione, qualora fosse arrivata una richiesta dal partito e dalla coalizione. Mulè aveva inoltre sottolineato la necessità che il centrodestra definisse in tempi rapidi la propria strategia elettorale, evitando di rinviare eccessivamente la scelta del candidato. La possibile convergenza dei vertici nazionali sul suo nome rappresenterebbe quindi un’evoluzione di un percorso politico già avviato, destinato però ad avere conseguenze sugli equilibri interni di Forza Italia in Sicilia. La questione non riguarda soltanto l’individuazione di una personalità da candidare, ma anche il rapporto tra il livello nazionale del partito, la sua organizzazione regionale e il presidente attualmente in carica.