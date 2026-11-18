Le indiscrezioni sulla possibile candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della Regione Siciliana per le elezioni del 2027 continuano ad alimentare il confronto politico nel centrodestra. Dopo le notizie relative a una presunta designazione del vicepresidente della Camera da parte di Forza Italia, arrivano la risposta del presidente della Regione Renato Schifani e la presa di posizione del coordinatore regionale di Mpa-Grande Sicilia, Fabio Mancuso. Il governatore sceglie i social per intervenire, senza citare direttamente Mulè o le indiscrezioni sulle candidature, ma pubblicando un messaggio che richiama la propria attività amministrativa. Mancuso, invece, contesta esplicitamente la notizia di una designazione già avvenuta e sottolinea che Schifani non ha ritirato la propria candidatura.

Regionali Sicilia 2027, Schifani interviene sui social: “c’è chi lavora e chi chiacchiera”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani affida a un breve messaggio pubblicato sui propri canali social la sua posizione in una giornata caratterizzata dal confronto politico sulle prossime elezioni regionali. “C’è chi lavora e chi chiacchiera. Io continuo a occuparmi della #Sicilia: l’agenda è già abbastanza piena”. Parole con le quali il governatore rivendica la volontà di concentrarsi sull’attività amministrativa, mentre prosegue il dibattito sulla scelta del futuro candidato del centrodestra alla presidenza della Regione. Schifani non fa riferimenti espliciti a Giorgio Mulè o ai vertici di Forza Italia, ma il messaggio arriva nel contesto delle indiscrezioni che hanno indicato il vicepresidente della Camera come possibile candidato azzurro per il 2027.

Mancuso (Mpa-Grande Sicilia): “Falsa la notizia sulla designazione del candidato presidente”

Più esplicita è la posizione espressa dal coordinatore regionale di Mpa-Grande Sicilia, Fabio Mancuso, che interviene direttamente sulle notizie circolate riguardo alla presunta scelta del candidato alla presidenza della Regione. “La notizia della designazione di un candidato a presidente della regione è risultata falsa. Ne prendiamo atto. Sarebbe stato quanto meno strano che la decisione fosse stata presa da non siciliani. E non ci risulta che Renato Schifani abbia ritirato la sua candidatura”. La dichiarazione di Mancuso mette in discussione l’esistenza di una designazione già definita e richiama il ruolo che, a suo giudizio, dovrebbero avere gli esponenti politici siciliani nella scelta del prossimo candidato alla guida della Regione. Il coordinatore regionale di Mpa-Grande Sicilia sottolinea inoltre un elemento politicamente rilevante: Renato Schifani non avrebbe ritirato la propria disponibilità a ricandidarsi, nonostante le indiscrezioni relative all’eventuale scelta di un altro esponente di Forza Italia.

Forza Italia e il nodo del secondo mandato di Schifani

La questione delle candidature per le Regionali siciliane del 2027 presenta una particolarità: l’attuale presidente Renato Schifani appartiene a Forza Italia e si trova al suo primo mandato, iniziato dopo le elezioni del 2022. Il governatore avrebbe quindi la possibilità di concorrere per un secondo mandato consecutivo. L’eventuale decisione di puntare su Giorgio Mulè rappresenterebbe una scelta politica e non una conseguenza di un impedimento legato ai limiti dei mandati. Le notizie relative alla possibile designazione del vicepresidente della Camera hanno aperto un confronto all’interno del centrodestra, anche sulla necessità di individuare il candidato attraverso una decisione condivisa tra le diverse forze della coalizione. In questo quadro si inserisce la posizione di Mancuso, che contesta la notizia di una scelta già avvenuta e richiama la mancata rinuncia di Schifani alla ricandidatura.