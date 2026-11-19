C’è un paradosso che racconta meglio di qualsiasi sondaggio la situazione politica siciliana: a un anno dalle elezioni regionali del 2027, quasi tutti i protagonisti sembrano già impegnati nella campagna elettorale, ma nessuno dei due grandi schieramenti ha ancora chiarito definitivamente chi sarà il proprio candidato alla presidenza della Regione. E soprattutto, nessuno sembra avere davvero risolto la questione più importante: quale progetto di governo proporre ai siciliani per i prossimi cinque anni. Il centrodestra governa, dispone di una maggioranza all’Assemblea regionale siciliana e potrebbe presentarsi all’appuntamento elettorale rivendicando i risultati dell’amministrazione uscente. Eppure, anziché discutere anzitutto di continuità amministrativa, è già impegnato a decidere chi debba prendere il posto del presidente in carica. Renato Schifani vuole arrivare alla conclusione naturale della legislatura e non ha rinunciato pubblicamente alla prospettiva di un secondo mandato, ma il suo stesso partito, Forza Italia, sta valutando un’alternativa. E il nome che emerge con maggiore insistenza è quello di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati.

Dall’altra parte il centrosinistra intravede un’opportunità concreta. Le tensioni della maggioranza potrebbero offrire al campo progressista la possibilità di tornare competitivo dopo anni di difficoltà. Ma il problema è sempre lo stesso: mettere insieme forze politiche diverse, trovare una candidatura sufficientemente autorevole, superare le diffidenze reciproche e convincere gli elettori che l’alternativa non sia soltanto una somma di sigle unite dall’opposizione a Schifani.

In questo scenario si muove Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, che ha deciso di non aspettare i tempi dei partiti tradizionali. La sua candidatura alla presidenza della Regione viene presentata come un percorso già avviato, dal quale non intende arretrare. Una posizione che rafforza la sua riconoscibilità, ma apre un problema politico per gli alleati potenziali: come si costruisce una coalizione se uno dei protagonisti considera già acquisita la propria investitura?

E poi c’è Cateno De Luca, il personaggio forse più difficile da collocare in uno schema tradizionale. Dopo aver raggiunto un’intesa nazionale con il centrodestra, rivendica autonomia nelle scelte siciliane. Dialoga, organizza, contratta, mantiene aperte più possibilità. E sa perfettamente che, in una competizione potenzialmente equilibrata, anche una formazione politica che non conquista direttamente la presidenza può diventare decisiva per determinarne il vincitore.

La vera domanda, dunque, non è soltanto chi vincerà le Regionali del 2027. È chi riuscirà a trasformare questo affollamento di ambizioni individuali in una proposta politica credibile. Perché la Sicilia potrebbe ritrovarsi davanti a una delle competizioni elettorali più aperte degli ultimi anni, con alleanze ancora mobili e un risultato che dipenderà tanto dalla capacità di unire quanto da quella di convincere.

Centrodestra, Schifani politicamente licenziato? La clamorosa accelerazione su Giorgio Mulè

Il terremoto più significativo delle ultime ore arriva da Roma. Il 18 novembre è emersa l’indiscrezione secondo cui i vertici di Forza Italia avrebbero individuato in Giorgio Mulè il candidato da proporre per la presidenza della Regione Siciliana nel 2027, superando di fatto l’ipotesi di una ricandidatura di Renato Schifani. La ricostruzione indica una preferenza per l’attuale vicepresidente della Camera. È una notizia politicamente pesantissima. Ma c’è una precisazione essenziale: il licenziamento politico di Schifani non è ancora un atto formale.La designazione di Mulè, dunque, resta oggetto di indiscrezioni e ricostruzioni giornalistiche, mentre manca ancora una decisione ufficiale condivisa dall’intera coalizione.

Schifani è formalmente alla guida della Sicilia, continua a governare e mantiene intatte le proprie prerogative istituzionali. Ma contemporaneamente assiste a un dibattito pubblico nel quale il suo partito discute del suo successore come se la conclusione dell’esperienza politica fosse già stata decisa. È una situazione scomoda per qualsiasi presidente uscente. Lo è ancora di più per chi governa un territorio complesso come la Sicilia, dove gli equilibri politici passano attraverso le segreterie dei partiti, i gruppi parlamentari, gli amministratori locali e una rete di rapporti territoriali costruiti negli anni.

Il punto centrale non è neppure stabilire se Mulè sia più forte o più debole di Schifani. Il problema è un altro: può un presidente continuare a governare con piena autorevolezza se il suo stesso partito lascia intendere di voler cambiare guida alla prossima occasione elettorale? Una cosa è chiedere al governatore di completare la legislatura, rivendicarne i risultati e poi concordare un passaggio di consegne. Un’altra è aprire pubblicamente la successione senza aver prima costruito una soluzione politica condivisa.

Il ruolo di Minardo e Tajani: Forza Italia vuole cambiare pagina senza perdere Palazzo d’Orléans

Per comprendere le tensioni interne agli azzurri bisogna tornare alle settimane precedenti. A ottobre, le dichiarazioni del commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo, che aveva invocato una proposta politica completamente nuova, avevano già aperto una frattura con Schifani. Il presidente aveva reagito duramente, fino a valutare le decisioni da assumere, mentre ai vertici del partito si cercava di scongiurare una crisi capace di provocare elezioni anticipate. La questione sembrava essersi parzialmente ricomposta, almeno sul piano istituzionale. Ma non era stata risolta sul piano politico. Il 17 novembre Minardo ha rilanciato la convinzione che il prossimo presidente della Regione sarà di Forza Italia. Una dichiarazione apparentemente rassicurante per il partito, che però contiene un dettaglio politico significativo: rivendicare la continuità della sigla senza garantire quella del presidente in carica.

Questa è probabilmente la chiave di lettura più importante dell’intera vicenda. Forza Italia non vuole rinunciare alla guida della Sicilia. Vuole semmai conservare Palazzo d’Orléans riservandosi la possibilità di cambiare l’inquilino. Una strategia che può avere una sua logica elettorale, soprattutto qualora il partito ritenga necessario presentare un volto diverso per affrontare una competizione difficile. Ma che porta inevitabilmente a una domanda: quali risultati e quali responsabilità dell’attuale amministrazione si intendono rivendicare, e quali invece superare? Non basta sostenere che serve una fase nuova. Bisogna spiegare perché. Se Schifani ha governato bene, perché non ricandidarlo? Se si ritiene necessario cambiare, quali sono i limiti politici o amministrativi che hanno portato a questa valutazione? Sono interrogativi ai quali gli elettori avrebbero diritto di ricevere risposte, perché la scelta del candidato presidente non dovrebbe essere una questione esclusivamente interna alle segreterie.

Centrosinistra, l’occasione che rischia di diventare l’ennesima occasione perduta

Se il centrodestra appare attraversato da una crisi di leadership, il centrosinistra non sembra ancora pronto ad approfittarne. È questo il secondo grande paradosso della politica regionale. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e le altre forze potenzialmente interessate a un’alleanza progressista dispongono di uno spazio politico che potrebbe ampliarsi proprio grazie alle difficoltà della maggioranza uscente. Ma per sfruttarlo dovrebbero compiere un passaggio fondamentale: trasformare la comune opposizione al governo Schifani in una proposta condivisa. Al momento la discussione è ancora fortemente condizionata dalla scelta del candidato. Tra i nomi emersi nel confronto politico figurano Pietro Bartolo, Nuccio Di Paola e Ismaele La Vardera. Il quadro resta aperto, con il Pd impegnato a gestire anche i propri equilibri interni e il Movimento 5 Stelle attento a non accettare candidature determinate unilateralmente. Il problema non è la presenza di più personalità interessate alla guida della Regione. Una coalizione può avere diversi candidati autorevoli e utilizzare il confronto per rafforzarsi.

Il problema nasce quando le ambizioni individuali precedono la definizione di regole comuni. Il campo progressista dovrebbe prima rispondere a tre domande: quali forze intendono davvero costruire un’alleanza, quali obiettivi di governo condividono e attraverso quale metodo vogliono individuare il candidato presidente? Soltanto dopo avrebbe senso chiudere la questione dei nomi. Invece, il rischio è procedere al contrario, trasformando la candidatura alla presidenza nella condizione preliminare per qualsiasi discussione programmatica.

Ismaele La Vardera vuole Palazzo d’Orléans: la forza dell’outsider e il limite dell’autocandidatura

All’interno di questo scenario, Ismaele La Vardera rappresenta il fattore di maggiore discontinuità. L’ex giornalista delle Iene, oggi deputato regionale e leader di Controcorrente, ha costruito il proprio percorso politico puntando sulla denuncia, sulla comunicazione diretta e sulla contrapposizione con i meccanismi tradizionali della politica siciliana. La sua capacità di attirare attenzione è indiscutibile. Sa comunicare, utilizza efficacemente gli strumenti digitali e ha scelto di portare la campagna elettorale direttamente sul territorio, attraverso un confronto ravvicinato con i cittadini. Ma soprattutto ha deciso di anticipare tutti: La Vardera vuole candidarsi alla presidenza della Regione e non intende subordinare la propria corsa ai tempi del centrosinistra.

Il 9 novembre ha spiegato che la sua candidatura, nata da un progetto civico, era ormai avanzata e non poteva tornare indietro. Ha inoltre espresso contrarietà all’idea di aspettare le primarie nazionali del centrosinistra, ritenendo che in Sicilia non ci fosse più tempo per rinviare la decisione. È una posizione comprensibile dal punto di vista della strategia personale. Chi si propone come elemento di rottura ha interesse a mostrarsi determinato, indipendente e non condizionabile dai partiti. Tuttavia, proprio questa determinazione rischia di diventare il suo principale limite politico. Una cosa è proporsi come candidato. Un’altra è pretendere che una coalizione riconosca automaticamente quella candidatura come l’unica possibile. Se La Vardera vuole rappresentare l’intero centrosinistra, deve convincere il centrosinistra. E convincere significa anche accettare un confronto reale, nel quale la propria candidatura possa essere messa in discussione. La forza mediatica non coincide necessariamente con la forza elettorale. Il consenso personale non garantisce da solo una maggioranza politica. E il voto di protesta, per quanto significativo, deve essere trasformato in consenso di governo.

Il dilemma di Pd e Movimento 5 Stelle: primarie, accordo politico o candidatura imposta?

Il confronto sulle primarie è destinato a diventare uno dei passaggi più delicati dei prossimi mesi. Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, ha posto il tema del metodo, indicando la necessità di scegliere tra una sintesi politica tra i partiti e il ricorso alle primarie. Ha anche espresso una preferenza per un lavoro condiviso sulla candidatura e sulla squadra, come possibile strada per compattare la coalizione. La questione è sostanziale. Le primarie potrebbero offrire una legittimazione popolare al candidato, coinvolgere gli elettori e trasformare una competizione interna in un momento di partecipazione. Ma potrebbero anche esasperare le divisioni, soprattutto se i candidati si presentassero con l’obiettivo di delegittimare gli avversari anziché costruire un percorso comune. D’altra parte, una candidatura definita esclusivamente attraverso un accordo tra segreterie rischierebbe di apparire come l’ennesima scelta calata dall’alto.

Il centrosinistra si trova quindi davanti a un equilibrio difficile: scegliere un leader sufficientemente forte da competere con il centrodestra, ma anche sufficientemente condiviso da non provocare nuove fratture. In questo contesto, la posizione di La Vardera complica ulteriormente il quadro. Se il leader di Controcorrente considera ormai irreversibile la propria candidatura, come potrebbe accettare un eventuale candidato diverso individuato dagli altri partiti? E, al contrario, come potrebbero Pd e Movimento 5 Stelle accettare senza condizioni una candidatura già annunciata, rinunciando al proprio ruolo nella scelta? Sono domande che non possono essere rinviate indefinitamente. Perché mentre il centrodestra discute su chi debba guidare una coalizione già esistente, il centrosinistra deve ancora dimostrare di saper costruire una coalizione realmente unita.

Cateno De Luca, l’uomo che può far saltare tutti gli schemi

E arriviamo al terzo grande protagonista di questa complessa partita: Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord è probabilmente il politico siciliano che più di ogni altro ha costruito la propria identità sulla capacità di muoversi fuori dagli schemi tradizionali. È stato sindaco di Messina, oggi guida Taormina, siede all’Assemblea regionale siciliana e continua a sviluppare un’organizzazione politica che ambisce ad andare oltre i confini dell’Isola. La sua posizione in vista delle Regionali del 2027 è particolarmente interessante perché contiene una contraddizione soltanto apparente: De Luca ha raggiunto un’intesa con il centrodestra sul piano nazionale, ma rivendica il diritto di mantenere una posizione autonoma in Sicilia.

Una distinzione che sta creando non pochi problemi alla coalizione di governo. Nel centrodestra c’è chi considera difficile giustificare un’alleanza con Sud chiama Nord per le elezioni politiche e, contemporaneamente, una possibile competizione tra gli stessi soggetti alle Regionali. È un’obiezione comprensibile. Ma dal punto di vista di De Luca la scelta risponde a una logica precisa: non consegnare il proprio patrimonio politico a nessuno, mantenere la libertà di decidere e presentarsi a ogni tavolo negoziale con la massima forza possibile. Il leader di Sud chiama Nord, intanto, non è rimasto fermo. Tra il 14 e il 17 novembre ha promosso nove assemblee provinciali nell’ambito del progetto denominato Governo di Liberazione, ribadendo la propria opposizione all’amministrazione Schifani in Sicilia.