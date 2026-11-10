Serie D, l’appello della politica per salvare il Ragusa: messaggio agli imprenditori, “siamo pronti a mediare”

Il futuro del Ragusa Calcio continua a suscitare preoccupazione e l’amministrazione comunale scende in campo per cercare una soluzione alla crisi societaria. Dopo l’annuncio della proprietà di voler lasciare la guida del club e cedere il titolo sportivo al Comune, il sindaco e l’assessore allo Sport lanciano un appello pubblico agli imprenditori del territorio, invitandoli a valutare un possibile coinvolgimento nel progetto calcistico. L’obiettivo è individuare soggetti interessati a rilevare la società o a entrare nella compagine societaria, garantendo prospettive di continuità e sviluppo alla squadra. Una situazione delicata, che l’amministrazione sta seguendo attraverso confronti diretti con l’attuale dirigenza e con il coinvolgimento di diversi consiglieri comunali. La preoccupazione per le sorti del Ragusa riguarda non soltanto gli aspetti societari, ma anche il futuro sportivo di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per la città e per i suoi tifosi.

Ragusa Calcio, il Comune segue la crisi societaria: incontri con la dirigenza

Il sindaco e l’assessore allo Sport confermano l’attenzione dell’amministrazione nei confronti delle vicende che interessano il club, spiegando di aver già avviato nelle ultime settimane diversi momenti di confronto per individuare una soluzione. “Come abbiamo sempre fatto, seguiamo da vicino le vicende del Ragusa Calcio dal punto di vista non solo impiantistico ma anche sportivo e societario, ancor più in queste giornate di apprensione, che viviamo da tifosi e da amministratori. Insieme a diversi consiglieri comunali, nelle ultime settimane ci siamo più volte confrontati con l’attuale dirigenza per individuare il percorso societario più opportuno per fare innanzitutto l’interesse del Ragusa e della squadra” hanno affermato in una nota diffusa a mezzo stamèpa.

L’appello agli imprenditori: si cercano nuove risorse per il futuro del Ragusa

La novità più rilevante riguarda la volontà di allargare il confronto al tessuto economico locale. Sebbene siano già in corso interlocuzioni con soggetti potenzialmente interessati a rilevare il club o a entrare nella società, l’amministrazione comunale ritiene necessario coinvolgere pubblicamente le realtà imprenditoriali della città e del territorio. “Pur essendo in corso alcune interlocuzioni con possibili interessati a rilevare la società o a integrarsi in essa, crediamo sia opportuno fare un pubblico appello a tutte le forze imprenditoriali del territorio che hanno a cuore il futuro del nostro calcio, desiderose di spendersi in un progetto serio, responsabile e ambizioso” si legge ancora.

L’amministrazione comunale ribadisce infine la propria disponibilità a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti interessate, valorizzando le competenze presenti nel sistema produttivo locale. “Siamo pronti a mediare e ad ascoltare il nostro comparto produttivo, fatto di aziende di eccellenza e persone perbene che potrebbero garantire le giuste competenze per la crescita di tutto il movimento”. si chiude la nota.