Serie D, fulmine a ciel sereno a Ragusa: “costretti a mettere in vendita il titolo, domani lo consegniamo al Comune”. Domenica la sfida alla Reggina

Una notizia inaspettata e anche clamorosa scuote il Ragusa Calcio. Il club, in una nota ufficiale, “comunica che, a seguito delle dimissioni del Consulente Sportivo, e in coerenza con il principio che ha sempre contraddistinto il nostro percorso – uno per tutti, tutti per uno – si trova costretta a mettere in vendita il titolo sportivo. La mancanza di figure affidabili e di assoluta fiducia, come lo era il Consulente, ci impone oggi di porre fine a questa era. Da domani il titolo sportivo sarà simbolicamente consegnato nelle mani dell’Amministrazione Comunale di Ragusa, in attesa di individuare nuovi acquirenti”.

La decisione nasce due giorni dopo le dimissioni dell’ormai ex consulente sportivo della società, figura stimata e di fiducia all’interno del sodalizio. Venuta meno quest’ultima, i vertici hanno provveduto a comunicare questa decisione. “Il nostro messaggio è chiaro e diretto a tutti quei tifosi che amano veramente il Ragusa ma che hanno contestato questa proprietà non credendo nel nostro progetto: adesso è il momento di farvi avanti. Il Ragusa Calcio, per amore della città e dei suoi colori, verrà di fatto regalato a chi dimostrerà di avere a cuore le sorti del club. Non chiediamo altro che serietà e amore per questa maglia”.

“La società – si legge – precisa che continuerà a ottemperare a tutti gli impegni presi finché possibile, garantendo la massima serietà fino all’ultimo giorno. L’unico nostro auspicio è che imprenditori ragusani e tifosi, soprattutto quelli che hanno criticato, si avvicinino il prima possibile. Non per continuare a criticare gli altri, ma per far valere le proprie competenze sul campo. Solo così potremo valutare concretamente chi potrà sostituirci e fare meglio di noi per il bene del Ragusa. Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità per manifestare interesse presso il Comune di Ragusa”.

Dopo la sfida di oggi in casa contro la Vibonese, il Ragusa domenica prossima andrà al Granillo, per sfidare la Reggina.