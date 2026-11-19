Ieri aveva accettato, con tanto di comunicazione ufficiale della società. Oggi, il dietrofront. Stefano Di Benedetto – che era arrivato per sostituire il dimissionario Antimo Iunco – non è più, già, l’allenatore del Castrumfavara. “La società comunica che Stefano Di Benedetto, dopo aver accettato nella giornata di ieri l’incarico di allenatore, ha manifestato oggi la propria impossibilità ad iniziare il percorso, rinunciando ufficialmente all’incarico”.

“‘La decisione – come ha dichiarato Di Benedetto in un messaggio ufficiale alla società – è legata a sopraggiunte dinamiche familiari, che inizialmente ritenevo di poter superare con il trasferimento a Favara ma che si sono rivelate tali da impedirmi di onorare l’impegno assunto’. Di Benedetto ha espresso alla società il proprio rammarico per quanto accaduto, scusandosi con la dirigenza e con i tifosi di Favara per la situazione che si è venuta a creare, augurando il meglio alla squadra per il prosieguo del campionato. La società prende atto della decisione, comprendendo le motivazioni personali e familiari alla base della stessa, e augura a Stefano Di Benedetto le migliori fortune, umane e professionali”.