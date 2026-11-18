Dopo le dimissioni di Antimo Iunco, accettate dal club, il Castrumfavara ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Stefano Di Benedetto. “Tecnico palermitano, classe 1979, Di Benedetto porta in gialloblù un bagaglio professionale maturato sia nei campionati dilettantistici sia nei settori giovanili di club professionistici di primo piano” si legge nella nota della società.

La carriera

Stefano Di Benedetto inizia la propria carriera nei settori giovanili della Panormus (Under 15 nella stagione 2006/07 e Under 18 nella stagione 2007/08), per poi intraprendere il percorso alla guida delle prime squadre nel campionato di Promozione, sulle panchine di Alcamo (2008/09), nuovamente Panormus (2009/10), Vigor Vespri (2010/11) e Ciminna (2011/12). Successivamente approda nel calcio professionistico con il Trapani, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico in Serie C (2012/13) e in Serie B (2013/14), prima di assumere la guida dell’Under 15 granata nella stagione 2014/15. Dal 2015 al 2019 lavora nel settore giovanile dell’U.S. Città di Palermo, allenando in successione le categorie Under 13, Under 14, Under 15 e Under 16. Seguono due stagioni di alto profilo al Parma Calcio, dove guida l’Under 16 (2019/20) e l’Under 17 (2020/21).

Nel triennio 2021-2024 torna nel capoluogo siciliano per allenare la formazione Primavera del Palermo FC, disputando due campionati di Primavera 3 e, nella stagione 2023/24, il campionato di Primavera 2. La dirigenza della CastrumFavara rivolge a mister Stefano Di Benedetto un caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni professionali alla guida della squadra gialloblù per il prosieguo della stagione sportiva. Domani, giovedì, al termine dell’ allenamento, la società presenterà ai giornalisti il nuovo allenatore presso la Sala Stampa del “Giovanni Bruccoleri”.