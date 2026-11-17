“Il Castrumfavara comunica che, nel corso di una riunione tra l’area tecnica e la società, nella serata di ieri sono state accettate le dimissioni volontarie dell’allenatore della prima squadra Antimo Iunco. Gli allenamenti, nelle more di individuare il nuovo tecnico, sono affidati da oggi pomeriggio all’ allenatore in seconda Carlo Novara. A mister Antimo Iunco il nostro ringraziamento per l’ impegno e la professionalità profusa in questi mesi”. Così in una nota il club siciliano comunica le dimissioni dell’allenatore, che la stessa società ha accettato. La decisione del tecnico è susseguente alla sconfitta di domenica a Ragusa.