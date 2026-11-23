Neanche il tempo di festeggiare la vittoria per 3-1 sul Palermo che il Catanzaro è stato raggiunto da una notizia non di certo positiva. IL Giudice Sportivo ha sanzionato il comportamento di alcuni tifosi calabresi con una multa fra le più salate dell’intero weekend calcistico, episodio che ha macchiato la meritata festa giallorossa che ha fatto seguito al successo contro la capolista.

Il Catanzaro è stato sanzionato con un’ammenda di 5000 euro “per avere suoi sostenitori, indirizzato sputi verso gli occupanti la panchina della squadra avversaria, senza attingere nessuno“. Un brutto gesto che, seppur messo in pratica da una sparuta parte di tifosi, rischia di danneggiare l’immagine della tifoseria stessa e, sicuramente, le casse della società, seppur in minima parte.

Possibile che il gesto sia legato alla rivalità nata nella scorsa stagione, con entrambe le squadre in lotta nelle zone nobili della classifica e che si sono scontrate direttamente ai Playoff, con vittoria dei calabresi.