Serie B Nazionale, Viola in trasferta a Vicenza: la presentazione del match

La Myenergy Viola Reggio Calabria torna in campo domenica 8 novembre alle ore 18, sul parquet del Palasport Città di Vicenza, per affrontare la S4 Energia Pallacanestro Vicenza nella settima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Dopo la sconfitta interna contro la Rimadesio Desio, maturata negli ultimi possessi di una gara condotta per lunghi tratti, la formazione di coach Michele Carrea è chiamata a una prova di carattere e continuità. L’obiettivo è riprendere il percorso positivo costruito lontano da Reggio Calabria, dove i neroarancio hanno finora conquistato tre successi in altrettante trasferte, sui campi di Treviglio, San Vendemiano e Omegna.

L’avversario: Pallacanestro Vicenza

La formazione veneta, allenata da coach Cesare Ciocca, si presenta all’appuntamento con due punti in classifica, frutto di una vittoria e cinque sconfitte. Un bilancio che non restituisce completamente il potenziale di un gruppo giovane, dinamico e dotato di interessanti individualità.

Vicenza ha conquistato il primo successo stagionale superando l’Andrea Costa Imola per 78-76, prima della sconfitta di misura sul parquet della Sangiorgese, che si è imposta 66-62 al termine di una gara rimasta a lungo nelle mani dei biancorossi.

Il roster veneto presenta diverse soluzioni sul perimetro. Tra i principali riferimenti offensivi figurano Tomás Fernández Lang, esterno capace di colpire dalla distanza, e Oliver Lynch-Daniels, guardia dotata di punti nelle mani e pericolosità nel tiro.

Importante anche il contributo di Sebastian José Gonzalez, elemento in grado di creare gioco e soluzioni offensive, e di Leon Polanco, giovane esterno che garantisce energia e dinamismo.

Sotto canestro, Giulio Martini rappresenta un riferimento per il gioco interno, affiancato dalla fisicità di Georges Arthur Tamani Kemda e dalle altre soluzioni a disposizione dello staff tecnico.

Nel roster figura anche un volto conosciuto dal pubblico reggino: Thomas Aguzzoli, ex giocatore della Viola, che ritroverà i neroarancio da avversario. Un ulteriore legame con la storia del club è rappresentato dal giovane Nicolas Fajardo, classe 2008, figlio di Diego Fajardo, protagonista in maglia Viola negli anni della Serie A.

Per la Myenergy sarà fondamentale imporre fin dalle prime battute intensità difensiva e attenzione nella gestione del ritmo, limitando le iniziative degli esterni vicentini e la loro capacità di costruire vantaggi attraverso il gioco perimetrale.

Particolare importanza avranno il controllo dei rimbalzi, la protezione del pallone e la qualità delle scelte offensive. Aspetti sui quali lo staff tecnico neroarancio ha lavorato nel corso della settimana, anche alla luce delle difficoltà emerse nei finali delle ultime gare casalinghe.

La squadra di Carrea dovrà trovare solidità ed equilibrio, valorizzando le caratteristiche del proprio organico e cercando di dare continuità a quanto di positivo mostrato nelle precedenti trasferte.

La sfida di Vicenza quindi rappresenta un nuovo passaggio significativo nel percorso di crescita della formazione neroarancio.

Arbitrano la gara í signori Marco Zuccolo di Pordenone, Alexa Castellaneta di Bolzano e Giacomo Gorza di Gorizia.

Appuntamento domenica 8 novembre alle ore 18.00 al Palasport Città di Vicenza.